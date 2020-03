Un homenatge teatral a Mecano inicia la seva gira a València

Com seria Mecano, el grup pop de més èxit de la història d'Espanya amb més de 15 milions de discos venuts, si hagués nascut en l'actualitat i comptés amb la tecnologia d'avui en dia? Aquesta és la premissa que serveix de punt de partida a Cruz de Navajas, un "nou concepte" d'espectacle musical que repassa en 40 cançons l'univers de la popular banda però amb una escenografia moerna. El resultat es va poder veure a la nit d'aquest dimarts a La Rambleta de València, que va acollir l'estrena estatal del muntatge.A partir d'una idea del productor Gonzalo Pérez Pastor, a càrrec de Fadeout Studios i amb direcció artística de Sergio Alcover, Cruz de Navajas proposa un format de gran concert en el qual es recorden els majors èxits de Mecano gràcies a números teatrals amb sorprenents posades en escena.Així, a més del tema que dóna títol a la representació, sonen Hijo de la luna, Me cuesta tanto olvidarte, La fuerza del destino, Barco a Venus, El 7 de septiembre, Mujer contra mujer o Una rosa es una rosa, entre moltes altres.El muntatge utilitza tecnologia amb pantalles led transparents de gran resolució, que cobreixen un total de 120 metres quadrats, combinades amb la mecànica escènica de pantalles i estructures de suport mòbils, creant així i transformant diferents espais. Pel que fa a l'equip humà, està integrat per unes 30 persones (músics, ballarins, cantants...) triades en un càsting a què es van presentar més de 2.700 aspirants.

