«Salvar» llavors per conscienciar sobre l'emergència climàtica

Deixar de veure els pinyols d'una llimona com un residu i considerar-los un potencial arbre és el que va provocar que Jordi Magrinyà impulsés el projecte Enverdim Barcelona . Magrinyà explica que "salva" llavors per després plantar-les. Un cop convertides en plantes o petits arbres, les reparteix per Barcelona de manera altruista perquè qui vulgui les agafi les porti a casa seva."Llancem molts recursos naturals sense adonar-nos-en", defensa Magrinyà, que planteja la seva iniciativa com un petit gest en la lluita contra l'emergència climàtica, en una ciutat com Barcelona on la contaminació és una realitat diària.Enverdim Barcelona va néixer l'agost del 2019 i des d'aleshores ja ha repartit 150 plantes per la ciutat. Una de les inspiracions per Magrinyà va ser el Crossbooking, l'intercanvi de llibres en punts de la ciutat de manera anònima.Després de set mesos ha aconseguit que més persones col·laborin amb el projecte, i que fins i tot s'hi hagin sumat escoles. "Deixem les plantes en algun punt visible, en un envàs reciclat i amb un cartell explicant què necessita per fer-la créixer", explica Magrinyà. Després, assegura, hi ha gent que contacta amb ell a través de les xarxes socials per interessar-se pel projecte i d'altres que, simplement, es limiten a agafar la planta."M'agradaria viure en una ciutat més agradable, amb més salut i benestar, i més verda", explica l'impulsor d'Enverdim Barcelona. Després de viure onze anys a Eslovènia, assegura que al país balcànic les ciutats disposen de moltes més zones verdes que a Catalunya.Magrinyà també destaca la "part social" del projecte, que li permet conèixer gent interessada en la defensa del medi ambient i generar un "vincle" amb elles per anar fent més gran la xarxa.Per això, Magrinyà fa una crida a sumar-se a la iniciativa. "T'imagines com seria la ciutat si tots els balcons tinguessin plantes?", es pregunta. "Respiraríem millor i estaríem més relaxats i sans", defensa.L'impulsor d'Enverdim Barcelona anima els veïns de la ciutat a sembrar llavors de les fruites que mengin per, a poc a poc, omplir la ciutat de plantes. Com deia el Capità Enciam, els petits canvis són poderosos.

