El Parlament insta el Govern a iniciar una moratòria urgent contra les incineradores de residus

Natàlia Sànchez (CUP) durant la seva defensa de la moció. Foto: Parlament

La votació d'una part destacada de la moció per la moratòria ha obtingut 75 vots a favor i 55 en contra. Foto: Parlament

La diputada Natàlia Sànchez (CUP) ha estat l'encarregada de defensar la moció en un debat que ha comptat, com a públic, amb la presència de diversos membres de les entitats contra la incineració, entre els quals de la Plataforma Anti Incineradora de Cercs (PAIC). "És una moció que sí que porta la CUP al Parlament, però que no és només nostra", ha subratllat Sànchez en la seva intervenció."Pensem que la incineració de residus no pot formar part dels reptes energètics i climàtics del país, pel caràcter altament nociu que suposa pels ecosistemes tot el procés de combustió de materials, com ara plàstics, gomes, fangs de depuradores, residus hospitalaris, purins, farines càrnies o els residus de desballestament de vehicles amb components tòxics", ha expressat la diputada de la CUP. Natàlia Sànchez ha alertat dels riscos per la salut de projectes com el de Cercs o Juneda "per l'emissió de dioxines altament cancerígenes".La cupaire, així com altres diputats que han pujat a l'estrada durant el debat, com Glòria Freixa (JxCat) i Sergio Sanz (Ciutadans) han volgut recordar la malaurada mort en accident de l'esportista Xavi Batriu quan tornava de preparar una acció contra la incineradora de Cercs.​El gran absent ha estat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que no era al plenari en el moment del debat, tot i que ha estat excusat pel seu partit (JxCat). Tampoc hi havia cap membre del Govern.La diputada Glòria Freixa (JxCat) ha recordat el "fum terrible" de l'antiga central tèrmica als anys 70 i 80 i ha recordat que va ser l'activista Pep Puig Boix, que actualment forma part del seu grup parlamentari, qui va guanyar una querella històrica contra l'elèctrica per delicte ecològic. Des de Junts per Catalunya s'ha volgut deixar clar així "que no volem ni donem suport als nous projectes d'incineradores", segons ha subratllat Freixa.Mònica Palacín (ERC) ha avisat que l'emergència climàtica obliga a accelerar "de la forma més ràpida possible" la nova llei de prevenció de residus de Catalunya i ha advocat a "la responsabilitat" a l'hora de fer-ho. Palacín ha exigit un plantejament "a llarg termini" que doni garanties "perquè mai més, sigui quin sigui el projecte, s'imposin els interessos privats" i "per avançar amb el màxim consens cap a un model de país eficient energèticament i sostenible econòmicament i ambientalment", ha dit.Lucas Ferro dels comuns ha argumentat que el tema exigeix "un debat base" i ha remarcat que cal substituir la incineració "per una economia circular que reutilitzi i recicli" els residus. Ferro ha argumentat que la revalorització de residus causa danys al medi ambient i a la salut.