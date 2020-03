Sor Lucía, Miriam Ponsa, Nani Roma i Salva Racero posen a prova l'«escape room» de l'hospital Sant Joan de Déu

Miriam Ponsa i Sor Lucía Caram davant d'un dels enigmes del circuit. Foto: Pere Fontanals

Els participants de l'«escape room» segueixen les indicacions d'una petita pantalla. Foto: Pere Fontanals

Salva Racero i altres participants de l'«escape room», al laboratori. Foto: Pere Fontanals

Sor Lucía Caram, Miriam Ponsa, Nani Roma i Salva Racero, acompanyats d'alguns periodistes atrevits, han posat a prova aquest dijous l'escape room El Misteri de la Dra. Moncunill que durant tot el cap de setmana s'obrirà al públic a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Es tracta del primer escape room creat en un recinte hospitalari de l'Estat espanyol, i el seu objectiu és recaptar fons per a la millora de l'atenció a infants i joves de la Fundació Althaia i donar a conèixer el projecte de mecenatge que té en marxa la institució sobre aquest àmbit.Una a una, l'equip ha hagut d'anar superant les proves de set espais fins que han aconseguit completar els diferents reptes que s'anaven trobant. Durant el recorregut han passat per la sala de màquines, pel laboratori, per la unitat quirúrgica, i en ells s'han barallat amb la taula periòdica, amb l'electrònica i fins i tot han hagut d'intervenir un pacient que no parava de queixar-se a la taula d'operacions. Una hora llarga d'intriga, deducció i molta diversió que podrà gaudir tothom aquest cap de setmana.Tots ells han valorat molt positivament l'experiència. "Ha estat molt divertit participar en aquest repte amb persones que som d'àmbits tant diferents", assegurava Nani Roma després de completar el recorregut, en uns espais que han decorat alumnes de 4rt de l'escola Sant Ignasi sobre com els agradaria que fos un hospital per a ells. "És molt important la col·laboració público - privada en aquests projectes", afirmava Sor Lucía Caram, una de les més actives membres de l'equip.L'argument: Què els passa als nens i nenes que estan ingressats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, que els donen l'alta però al cap de poc temps tornen a ingressar? Aquest és l'enigma que ha resolt aquest equip de testificadors i que a partir de divendres hauran de resoldre les persones que participin en l'escape room solidari El Misteri de la Dra. Moncunill, que se celebrarà els dies 6, 7, i 8 de març en diferents dependències del mateix hospital.La iniciativa està impulsada per l'entitat Lleure Dosmil, una empresa del sector del lleure infantil que per tal de celebrar els seus 25 anys va decidir oferir els seus serveis de forma altruista a una causa solidària com és el projecte de mecenatge de la Fundació Althaia.El Misteri de la Dra. Moncunill és un escape room d'intriga i de lògica relacionat amb Althaia i l'Hospital Sant Joan de Déu que es desenvolupa per diferents espais del recinte hospitalari, la majoria d'ells no accessibles per al personal no sanitari. En l'ambientació de les instal·lacions s'utilitzen materials històrics que van formar part de l'exposició Els hospitals a Manresa. Història d'una transformació i que donaran una visió retrospectiva.Per participar-hi s'han d'adquirir les entrades de forma anticipada a través d'aquest enllaç. L'escape room se celebrarà el divendres 6 de març a la tarda i el dissabte i diumenge, dies 7 i 8 de març, tot el dia. El punt de trobada serà el vestíbul de la planta 0. L'entrada individual té un preu de 13 euros. A més, hi ha l'opció d'adquirir un pack familiar que costa 9,5 euros per persona i també una tarifa per a grups d'11 euros.La Fundació Althaia té en marxa una campanya de mecenatge per reformar les àrees d'atenció a infants i joves. L'objectiu és renovar aquests espais per tal de poder incorporar les metodologies de treball més pioneres, en què el nen sigui el centre de tot el procés i humanitzant els espais per aconseguir que el pas dels infants per l'hospital sigui una experiència de coneixement i creixement.El projecte inclou diferents actuacions que s'aniran executant per fases en funció dels resultats de la campanya. Hi ha prevista la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria i de Neonatologia, l'escola i l'hospital de dia pediàtric. També la humanització de les consultes externes i urgències de Pediatria, així com posar en funcionament la ressonància magnètica pediàtrica.

