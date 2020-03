La Intersindical-CSC critica que «la igualtat de gènere no és prioritària per la Inspecció de Treball»

La Intersindical-CSC ha denunciat en un comunitat que "la igualtat de gènere no és una prioritat per la Inspecció de Treball catalana". Segons el sindicat, les previsions d'actuació en aquesta matèria previstes en el projecte de pressupostos per al 2020 són un 57% menors que al 2014.Així, la Intersindical-CSC diu que la previsió se situa en unes 400 actuacions, una xifra que arribava a les 900 fa sis anys. L'organització critica la decisió en un moment en què, precisament, les empreses tenen noves obligacions en matèria d'igualtat, com la necessitat que les companyies d'entre 150 i 249 empleats tinguin un pla d'igualtat o disposin d'un registre salarial segregat per gènere.En aquest sentit, el sindicat independentista veu "imprescindible" una "major implicació de la Inspecció de Treball per sancionar conductes masclistes i sexistes a les empreses" per "no deixar en paper mullat les escasses però creixents eines legals existents". El sindicat celebra que el pressupost d'Inspecció de Treball augmenta un 25,6% en recursos disponibles amb els nous comptes elaborats pel Govern, però demana que es dediquin fons "de forma prioritària al servei d'una societat més igualitària".El primer any de registres públics de la tasca d'Inspecció de Treball a Catalunya és el 2014, quan hi va haver 930 actuacions en matèria d'igualtat, seguides per 901 l'any següent. A partir del 2016, però, van caure, passant a ser 508 i tocant terra amb 271 el 2017. A partir de llavors, van tornar a créixer lleugerament, fins a les 398. Encara no hi ha dades tancades del 2019, però la previsió de l'avantprojecte de pressupostos –que no es van arribar a lligar- era d'unes 300.La majoria de les actuacions d'Inspecció de Treball en matèria d'igualtat estan vinculades a la lluita contra l'assetjament sexual al lloc de feina. El segon àmbit amb més accions és la inspecció sobre plans d'igualtat. Segons la Intersindical, aquesta opció "hauria de tornar a situar-se en primera línia" per l'entrada en vigor de les noves obligacions per a les empreses d'entre 150 i 249 empleats.La Intersindical-CSC explica que, per ara, només consten 290 plans d'igualtat al registre del departament de Treball de la Generalitat, que donen cobertura a 83.400 persones. Una xifra que, pel sindicat, "és massa minsa". "Cal una acció decidida per garantir que totes les empreses obligades en tenen un, de complet i efectivament consensual amb els representants sindicals", afirma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor