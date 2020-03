Ajuntament i Sagrada Família enceten el debat sobre el futur del temple amb posicions allunyades

El debat sobre el futur de la Sagrada Família ja ha començat. Aquest dijous s'ha reunit per primera vegada la taula de ciutat que definirà el desenllaç de les obres, amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona, el Patronat de la Sagrada Família, veïns i entitats. El principal motiu de desavinença entre el temple i el consistori és la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria.L'escalinata s'ubicaria al carrer Mallorca i suposaria l'expropiació de dues finques on hi viuen veïns. Des de la Junta Constructora, ha avançat el director general Xavier Martínez, defensaran el projecte d'Antoni Gaudí en la seva "totalitat" i això inclou la façana de la Glòria en el seu nàrtex i les escales. Segons Martínez això ja es reconeix en els acords previs amb l'Ajuntament.Mentrestant, el regidor del districte de l'Eixample, Jordi Martí (Barcelona en Comú), ha insistit en la necessitat de garantir que els veïns de l'entorn del temple tinguin garantit l'accés a l'habitatge.La tinenta d'alcaldia i Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat que els criteris del consistori en les converses de la comissió de treball seran quatre: la garantia del dret a l'habitatge, més dotacions i equipaments per al barri, actuacions que minimitzin l'impacte del turisme i la finalització de les obres de la Sagrada Família. S'ha parlat poc entre la Sagrada Família i la ciutat", ha remarcat Martí.Sanz ha defensat que la taula ha començat amb bon peu després que aquest dimecres la Junta Constructora de la Sagrada Família anunciés que cedirà a l'Ajuntament un espai degudament condicionat perquè pugui ser la ubicació de l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí fins que tinguin una ubicació definitiva.

