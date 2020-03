El monumental clatellot d'Iglesias a Hernando per mofar-se del ministre Castells al Senat

Lo de q los Ministros vengan al Senado con la camiseta del pijama, el pelo alborotado y recién levantados de la siesta.... como q no lo veo. pic.twitter.com/htMs7K9xOz — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) March 5, 2020

A mi si algunos dejaran de robar como si venís en bermudas @Rafa_Hernando 😉 Un tipo honrado con camiseta será siempre preferible a un delincuente con traje y corbata pic.twitter.com/vgVm78VkpF — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 5, 2020

Nova patinada de Rafael Hernando. L'actual senador del Partit Popular per Almeria i secretari tercer de la Mesa de la cambra alta espanyola s'ha mofat de la indumentària que ha dut aquest dijous el ministre d'Universitats, Manuel Castells. A través d'una fotografia que s'ha fet viral a les xarxes, Hernando ha volgut dir la seva amb una piulada des del seu compte oficial a Twitter."Això de que els Ministres vinguin al Senat amb la samarreta del pijama, els cabells esvalotats i acabats de llevar de la migdiada... com que no ho veig", ha escrit. El vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha volgut respondre les paraules d'Hernando amb una contestació contundent. A través d'una altra piulada, Iglesias ha carregat durament contra la corrupció del PP, assegurant que "si alguns deixessin de robar, com si venen en bermudes".

