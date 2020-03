Tancat al CIE tot i tenir una filla de 18 mesos i la parella embarassada: el cas de l'Abdallah

L'Abdallah té 24 anys i està tancat al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, tot i que té una filla de 18 mesos i la seva dona està embarassada. El col·lectiu Tanquem els CIE ha denunciat la seva situació i ha reclamat que s'aturi el seu procés de deportació.El col·lectiu explica que el jove va ser jutjat per un delicte de furt en el 2018, pel qual se’l va condemnar a 18 mesos. Aquesta pena, afirmen, va ser substituïda per una expulsió forçada del territori juntament amb la prohibició d'entrada durant cinc anys a l'Espai Schengen. Abdallah portava tres anys empadronat a Barcelona i lamenten que en cap moment se li va donar l'oportunitat d'exercir el dret a demostrar arrelament a la ciutat.Posteriorment, el passat 26 de gener, Abdallah va ser identificar per la policia. Una identificació que Tanquem els CIE assegura que va ser per perfil ètnic. És el nom amb què es coneixen les identificacions policials que tenen com a única motivació el color de pell de l'identificat.Les conseqüències d'aquesta identificació aleatòria i racista van ser la posada en custòdia de l’Abdallah en un calabós per la seva situació administrativa. Després de passar una nit en la comissaria, va ser traslladat i privat de llibertat en el CIE", relata el col·lectiu en un comunicat.En el mateix comunicat, denuncien que Abdallah és víctima del "racisme institucional" i que s'exposa a la deportació per "ser qui és" i no pel que ha fet.A més de la denúncia pública, Tanquem els CIE ha convocat una concentració el pròxim 10 de març davant de l'Oficina d'Estrangeria del passeig de Sant Joan amb el lema "Abdallah es queda".

