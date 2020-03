El Parlament demana tancar els CIE en considerar-los «una expressió de racisme institucional i estructural»

El Parlament sol·licita a les institucions responsables que tanquin els centres d'internament per a estrangers (CIEs) en considerar-los "una expressió de racisme institucional i estructural", amb els vots en contra de Cs, PSC-Units i PPC. El text aprovat, que es fixa especialment en el CIE que hi ha a Catalunya, a la Zona Franca de Barcelona, també sol·licita a les autoritats competents que permeti la visita d'una delegació de diputats en aquest centre. Aquest punt, afegit amb una esmena dels comuns, ha tirat endavant amb els vots en contra del PSC-Units i el PPC.D'altra banda, la cambra catalana es compromet a crear una comissió d'estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya, tant en cossos policials com a empreses de seguretat privada i altres organismes. Aquest és un punt de la moció, presentada per ERC, que vol aquesta comissió per establir una diagnosi compartida sobre quines mesures s'han de prendre per a evitar qualsevol discriminació racial en la seguretat. Cs i PPC hi ha votat en contra.