El desnonament d'un veí de 80 anys permet vendre un edifici per 1,7 milions d'euros

Desnonar un avi de 80 anys per aconseguir vendre l'edifici on vivia per 1,7 milions d'euros. Aquesta és la jugada que ha consumat UPL Gràcia SL, l'empresa propietària del número 6 del carrer Maignon, al districte de Gràcia de Barcelona. El 19 de febrer van aconseguir desallotjar Francisco Sánchez , l'últim veí que quedava al bloc i ara ja poden vendre'l sense cap llogater a dins.L'empresa, administrada per Michael Saidov, va comprar l'edifici el 2017 i va negar-se a renovar els contractes dels llogaters. Sánchez tenia un lloguer indefinit i vivia al bloc des del 1975. Al principi ho feia a l'àtic, però per problemes econòmics el 2002 va demanar a l'aleshores titular bescanviar l'immoble per un soterrani que aleshores no tenia cèdula d'habitabilitat. La proposta va ser acceptada i les dues parts van certificar el bescanvi de pisos signant un annex del contracte original.Quan va adquirir l'edifici, però, Saidov va enviar un burofax al veí, comunicant-li que havia de marxar. El seu argument era que en el moment de fer el bescanvi de pisos, l'anterior titular havia fet un canvi de contracte i no un annex. Inicialment un jutjat de primera instància de Barcelona va donar la raó a Sánchez però després l'Audiència Provincial va donar la raó al propietari.En aquest escenari, Sánchez, va elevar la demanda al Tribunal Suprem , però el propietari no s'ha esperat al seu pronunciament i va sol·licitar el desnonament a un altre jutjat, que el va executar el 19 de febrer. El veí va sortir de casa per anar a fer compres i gestions i quan va tornar es va trobar el pany canviat. No ha pogut recuperar part de les seves pertinences fins aquesta setmana i ho ha hagut de fer amb l'ajuda dels serveis socials, ja que el propietari volia evitar que ell entrés al pis de nou.Els serveis socials també han posat a la seva disposició un guardamobles i fonts municipals asseguren que l'Ajuntament estudia quin tipus de recurs poden oferir-li. Les mateixes fonts expliquen que el seu cas no constava a la mesa d'emergència habitacional.L'advocat de Sánchez, Lluís Humet, explica que el consistori no li ha ofert cap allotjament temporal. L'Ajuntament, segons la versió del lletrat, sí que s'hauria ofert a tramitar alguna ajuda de lloguer a Sánchez si aquest troba algun pis o habitació pel seu compte. Segons aquesta versió dels fets, l'Ajuntament no pot oferir-li un allotjament temporal perquè els ingressos del veí són superiors als topalls previstos. Encara que Sánchez sol·licités entrar a la mesa d'emergència, aquesta està col·lapsada i en alguns casos l'espera per un pis pot arribar als dos anys.Els ingressos de Sánchez són de 800 euros mensuals i des que va ser desnonat ha dormit a un hotel del districte de Gràcia. Primer, pagat per la propietat del seu pis i després amb els diners que han aportat coneguts seus, segons explica.El valor pel qual la propietat espera vendre ara l'edifici és d'1,7 milions d'euros. UPL Gràcia SL no detalla l'adreça de l'edifici en els anuncis a internet peròn'ha localitzat dos, al portal Idealista.El més recent és un que va ser modificat per última vegada el 25 de febrer, pocs dies després del desnonament. "Edifici a reformar o enderrocar", assenyala la propietat a través de la immobiliària Busquets Gálvez. També apunta que disposa d'una llicència d'obra nova amb edificabilitat per 784 dels 794 metres quadrats de la finca. La previsió és poder oferir deu habitatges -el doble que ara- i apunten que l'edifici s'entregaria "buit". Tot i això, reconeixen que hi ha un immoble subjecte a un "contracte indefinit" i aclareixen que aquest aspecte està en "tràmits de resolució".L'altre anunci de venda data del desembre i està gestionat per la immobiliària Engel&Völkers. També s'especifica que s'espera entregar l'edifici "buit".Sánchez continua esperant un pronunciament del Suprem que permeti que el seu cas faci un gir i confia que l'Ajuntament el pugui ajudar. Mentrestant, però, la maquinària especuladora ja està en marxa i l'edifici passarà a mans del primer inversor que posi 1,7 milions d'euros sobre la taula.

