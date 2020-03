L'atac contra la diplomàcia catalana reconcilia Valls i Ciutadans

Manuel Valls: "Ara la burgesia espera que Mas ho resoldrà perquè és més seriós que Torra, quan són els mateixos"

Cardenal ha mostrat el temor de l'unionisme que un dia l'independentisme arribi al 50% dels vots

El Mirador del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha estat avui testimoni de la reconciliació o, si més no, d'una retrobada entre el regidor Manuel Valls i Ciutadans. Ha estat amb motiu de la presentació del llibre de Juan Pablo Cardenal La telaraña. La trama exterior del procés, editat per Ariel, en un acte organitzat per Societat Civil Catalana (SCC). Valls, la diputada de Ciutadans Susana Beltrán i el president de SCC, Fernando Sánchez Costa, han presentat l'obra.Feia temps que Manuel Valls no compartia taula amb dirigents de Ciutadans, després de la trencadissa produïda en el grup municipal encapçalat per Valls des del moment que l'exprimer ministre francès va decidir donar suport a l'elecció d'Ada Colau per barrar el pas a Ernest Maragall. Però l'acció exterior de la Generalitat té la capacitat de reunir els unionistes desunits.Susana Beltrán ha alertat als assistents que "això no s'ha acabat, el procés segueix viu" i s'ha queixat de "la manca de transparència" i les dificultats per obtenir informació de l'administració sobre les delegacions a l'exterior. "Ara sembla que Diplocat sigui bo", ha dit, "i estan canviant el relat per mantenir-se en el poder".Manuel Valls ha assegurat que "això" ve de molt lluny, dels temps de Jordi Pujol, "que els socialistes després no canvien". En el procés, hi ha "una voluntat, un projecte i molts diners". Ha fet una referència a Artur Mas, "a qui ara la burgesia espera confiant que ho resoldrà tot perquè és més seriós que Torra". "Són els mateixos!", ha clamat.Valls ha afirmat, referint-se als sobiranistes, que "potser ells no ho saben, però segueixen les tesis de Gramsci. Han comès errors, però saben que la batalla es guanya en el terreny de l'educació, les idees, de la cultura, dels mitjans, dels diners". Ha acusat els socialistes de sotmetre's als independentistes: "Per això no han dit res de l'acte de Perpinyà, on va un senyor a dir que allò és Catalunya".Manuel Valls ha advertit contra qualsevol concessió del govern espanyol respecte al sobiranisme. L'exprimer ministre francès ha afirmat que "no hi pot haver cap compromís amb el nacionalisme, sigui amb Vox o amb l'independentisme".El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha assegurat que el llibre explica molt bé la "trama exterior" del procés, una feina feta amb eficàcia, segons ell, per Diplocat i el gruix del sobiranisme implicat en l'acció exterior ("més de cent visites al Congrés dels EUA en dos anys, això és feina ben feta"). L'exdiputat del PP ha assegurat que la lectura del llibre mostra els errors comesos des del govern espanyol i ha afirmat que "l'Estat no vol guanyar la partida a l'independentisme".L'autor, Juan Pablo Cardenal, ha explicat que es va decidir a escriure el llibre sobre "la propaganda independentista" al comprovar el tractament de la major part de la premsa estrangera sobre els fets a Catalunya. Cardenal s'ha queixat del poc que es coneix la realitat catalana en l'àmbit internacional, i ha al·ludit especialment al diari que més opinió crea, The New York Times.Ha acusat la premsa estrangera de no explicar amb prou claredat que "l'independentisme no és majoritari" i de recordar sempre que pot el passat franquista. Segons ell, bona part de la premsa internacional ha estat "intoxicada", tot explicant afirmacions de periodistes que deien que molts jutges espanyols eren "feixistes". Cardenal ha mostrat el temor de sectors unionistes a que un dia el bloc independentista arribi al 50% dels vots, fet que donaria al sobiranisme una legitimitat afegida.Entre els assistents, hi havia molts membres de Societat Civil, així com dirigents dels partits constitucionalistes, com Juan Milián, exdiputat del PP, o Josep Maria Sala, històric del PSC. L'acte d'avui ha deixat clar que si hi ha un tema que uneix tots els colors de l'unionisme és l'acció exterior de Catalunya.

