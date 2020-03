VÍDEO Indignació al Parlament per una expressió de Sònia Sierra: «O tots moros o tots cristians»

Entro al ple del @parlamentcat i el primer que escolto és la diputada Sonia Sierra de C’s parlant de “O todos moros o todos cristianos”... — Chakir el Homrani 🎗 (@ChakirelHomrani) March 5, 2020

En el Salón de Plenos del #Parlament ha quedado probado el desconocimiento profundo del español por parte de la bancada separatista. "O todos moros, o todos cristianos" ha dicho @SoniaSierra02 y ha escandalizado a quienes no saben que la frase es un canto a la igualdad. — Matías Alonso 🇪🇸🇪🇺 (@malonsocs) March 5, 2020

Embolic aquest dijous al Parlament. La diputada de Ciutadans Sonia Sierra, que ha usat l'expressió "o tots moros o tots cristians" en el marc d'un dels debats produïts a la cambra catalana. Les declaracions de Sierra han provocat la immediata reacció de nombrosos diputats de diversos grups, com Junts per Catalunya, els comuns o Esquerra Republicana de Catalunya.Sierra s'ha defensat dient que "si no entenien el context d'una expressió del refranyer espanyol, els racistes eren ells". Això ha aixecat més indignació i riures a les banquetes del Parlament i en aquell moment, per a poder estar durant la votació, ha entrat la diputada d'ERC Najat Driouech, originària del Marroc, que ha acabat demanant la paraula "per al·lusions".El president del Parlament, Roger Torrent, no ha concedit la paraula a Driouech, afirmant que "tots els ciutadans de Catalunya" es podien sentir "interpel·lats" per la paraules de Sierra, i no només ella. Les paraules de Sierra han provocat perplexitat en altres dirigents polítics. Incloent-hi el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, que ha estat breu a Twitter:Per contra, el company de partit de Sierra i també diputat Matias Alonso ha defensat l'ús de l'expressió al seu compte de Twitter. Ha assegurat que "la bancada separatista té un profund desconeixement de l'espanyol" en "no entendre l'expressió". Assegura que la frase és "un cant a la igualtat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor