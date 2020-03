En estat greu però estable un dels catalans accidentats en una allau a Geòrgia

El muntanyenc pallarès que ha resultat ferit aquest dimecres a Geòrgia a causa d' una allau que va costar la vida a tres veïns més del Pallars Sobirà es troba "en estat greu, però estable", segons han explicat aquest dijous els metges a l’ Agència EFE . "Hem fet tot el possible i esperem que tot surti bé”, han declarat.“Ara com ara el pacient es troba en cures intensives i necessita un monitoratge constant”, ha explicat la metge cap del Centre Nacional de Medicina Otar Ghudushauri, Marina Guelantia. El ferit ha estat operat en dos ocasions aquesta matinada a l’esmentat centre hospitalari de la capital georgiana de Tiblisi. Guelantia ha indicat que el pacient passarà diversos dies en cures intensives.Un dels altres dos membres del grup pallarès que també van resultar ferits per l'allau ja ha estat donat d’alta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor