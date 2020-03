VÍDEO Un reporter de l'«APM?» es cola en directe a «El Chiringuito»

L'HOMO APM IS BACK. Demà més @IsmaJuarez a les 22h a Ciutat Juárez! #apmtv3 pic.twitter.com/SJ8oxa952h — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) March 3, 2020

"Espectacular! Ole tu, ole tu!!". Les famoses paraules d'un dels gags del programa Alguna Pregunta Més? de TV3 s'han colat a l'espai esportiu que presenta Josep Pedrerol. El Chiringuito va ser l'escenari d'una intervenció d'Isma Juárez, un dels reporters del programa humorístic de la televisió pública catalana, quan el reporter Edu Aguirre era als voltants del Santiago Bernabéu després de la derrota del Barça al Clàssic.La porta 55 de l'estadi madrileny és la zona on es col·loca el reporter del programa de Pedrerol per parlar amb els aficionats blancs sobre com han vist l'equip o per donar veu a aquells que tinguin una opinió sobre el resultat del Reial Madrid. En aquest context, Juárez ha aconseguit camuflar-se com un dels seguidors de l'equip blanc i acabar dient, en directe, una de les frases mítiques que ja formen part de l'imaginari col·lectiu.La zona de la porta 55 del Santiago Bernabéu ha estat objecte d'altres gags, sketchs i acudits de programes com el Crackòvia, també de TV3 tot i que ja fora d'antena, mostrant irònicament el comportament de certs aficionats del Reial Madrid.

