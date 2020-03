«Us matarem a totes»: pintades amenaçadores contra les dones a Llinars del Vallès

La violència ens afecta diariment a totes. Juntes i organitzades plantem cara al patriarcat!".





L'Ajuntament afirma que Llinars del Vallès és un poble que no tolera el masclisme ni els atacs masclistes i que lluita, per eradicar-los, que lluita per la igualtat i és per això que rebutja totalment l'acte vandàlic d'aquesta nit.



Els murals es repintaran perquè no tenim cap por de seguir lluitant pel que creiem just com a ciutadania i com a poble, i us convidem a unir-vos a la repintada i a la lluita per una societat millor. justa i igualitària on totes les persones independentment del seu gènere, raça, religió, idees, procedència o estatus social siguin iguals. Aquesta lluita hauria de ser una lluita de tota la població. Aquesta lluita és una lluita pels drets humans. I atacar-la és atacar-nos a tots. Atacar-la és atacar a tots els llinassencs i llinassenques.L'Ajuntament afirma que Llinars del Vallès és un poble que no tolera el masclisme ni els atacs masclistes i que lluita, per eradicar-los, que lluita per la igualtat i és per això que rebutja totalment l'acte vandàlic d'aquesta nit.Els murals es repintaran perquè no tenim cap por de seguir lluitant pel que creiem just com a ciutadania i com a poble, i us convidem a unir-vos a la repintada i a la lluita per una societat millor.

Des de l'Ajuntament de Llinars del Vallès volem expressar el nostre total rebuig per les pintades amenaçadores i insultants que han aparegut aquesta matinada als grafits de temàtica feminista del municipi. És un rebuig profund i complert no només per la manca de civisme que això suposa sinó sobretot i especialment per la temàtica a la que s'ha atacat i la manera com s'ha fet.Insultar les dones i amenaçar-les de mort és intolerable. La lluita feminista aposta per una societat