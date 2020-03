L'Ajuntament de Barcelona veu «inacceptable» la proposta del Govern d'un espai cultural a la Rambla

Anunciar un projecte a la Foneria de Cànons, sense haver parlat abans amb les persones i entitats que han treballat per la transformació de la Rambla, em sembla una irresponsabilitat. I com a president del districte de Ciutat Vella no estic gens d’acord https://t.co/Qhh5j8sgiK — Jordi Coronas (@jordicoronas) March 5, 2020

Volem convertir el magnífic edifici de la Foneria de Canons, que ara està tancat, en un espai cultural al servei de les persones amb una clara vocació social perquè entenem la cultura com una eina d'integració i de cohesió pic.twitter.com/ZIXZCkYZKn — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 5, 2020

Sorpresa però no conflicte. Almenys per ara. L'Ajuntament de Barcelona ha criticat durament la decisió del Govern d'anunciar un nou projecte cultural a l'edifici de l'Antiga Foneria de Canons, a la Rambla, propietat de la Generalitat des del 2003 i que està buit des d'aleshores. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha qualificat l'anunci d'"inacceptable" perquè no considera que hagi tingut en compte el procés participatiu per definir els usos de la Rambla. Tant ell com el tinent d'alcaldia de Cultura, Joan Subirats, però, han evitat avançar un possible veto municipal al projecte.Rabassa ha reclamat que la Rambla ha de ser un "passeig veïnal imprescindible". "Necessitem equipaments de proximitat que atenguin les necessitats de la ciutat", ha assegurat el regidor.Al seu torn, Subirats ha assegurat que Tora ha comunicat el projecte a Colau només una hora abans de fer-lo públic i ha retret al president actuar amb "improvisació". L'Ajuntament ha confirmat que la qualificació dels terrenys permetria desenvolupar un projecte cultural però el tinent d'alcaldia de Cultura ha insistit que qualsevol iniciativa que s'instal·li a l'edifici ha de tenir en compte els "usos comunitaris".A més, ha recordat que l'Ajuntament havia traslladat al Servei Català de la Salut la possibilitat que l'Antiga Foneria acollís el nou CAP del Gòtic. L'altra possibilitat era l'edifici adjacent a la part posterior de Correus.Fonts veïnals implicades en la reclamació d'una nova ubicació del CAP lamenten que la Generalitat hagi fet aquest anunci sense tenir en compte que l'edifici podria servir per acollir el nou ambulatori. Veïns i treballadors del CAP ja estaven treballant en la creació d'una plataforma, seguint el model del CAP Raval Nord.Rabassa assegura que l'Ajuntament treballarà perquè el veïnat pugui "decidir" sobre el projecte. "Gòtic i Rambles necessiten activar un projecte a mida del carrer més emblemàtic de la ciutat i de les veïnes, que no les expulsi, que no sigui atracció sinó un lloc acollidor, integrador i que els barris se'l sentin propi", demana.Les crítiques a l'anunci de Tora també han arribat per part d'ERC. El regidor republicà a l'Ajuntament Jordi Coronas, que és també president del districte de Ciutat Vella, ha qualificat d'"irresponsabilitat" haver anunciat la iniciativa sense parlar amb veïns i entitats.La companya de files de Jordi Coronas, Gemma Sendra, ha criticat l'anunci de Torra per "falta de consens" però també ha assenyalat l'Ajuntament, a qui ha criticat per acumular "ocasions perdudes" de comprar l'edifici.Després de les crítiques rebudes, Torra ha reiterat a través de Twitter la defensa del projecte presentat aquest dijous.El Govern impulsarà durant els pròxims mesos un concurs públic per donar ús a l'Antiga Foneria de Canons, de la Rambla de Barcelona, un edifici propietat de la Generalitat i que està desocupat des del 2003. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que la Generalitat vol que aculli un "espai cultural", sense definir-ne concretament els usos ni el pressupost disponible per al projecte.Torra ha assegurat que la voluntat del Govern és que l'espai cultural sigui d'interès "públic i social" i que estigui "al servei de les persones". El president també ha demanat que els projectes que es presentin a concurs es marquin com a repte "estimular el pensament i el debat ciutadà".El president ha insistit en la necessitat d'obrir l'edifici després d'anys tancat. El seu estat de conservació no és bo i, per tant, l'obertura de l'espai cultural suposarà la seva rehabilitació.La directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, ha acompanyat Torra a la presentació de la iniciativa i ha avançat que l'adjudicació es farà en forma de concessió i que els responsables del projecte guanyador s'hauran de fer càrrec del cost de la rehabilitació. Ibar ha reivindicat el valor patrimonial de l'edifici i ha assegurat que "en cap cas" el Govern preveu dotar-lo d'usos turístics.L'Antiga Foneria de Canons està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local. És obra de l'arquitecte Josep Oriol Mestres i data del segle XIX. Té una superfície de 3.000 metres quadrats, distribuïts en una planta baixa i quatre pisos. Ha estat seu del Banc de Barcelona i de la Comandància General del cos de Sometents, i també ha servit de dependències militars, fins que el ministeri de Defensa el va vendre a la Generalitat.

