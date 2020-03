La defensa de l'acusada pel crim de la Guàrdia Urbana contraataca esgrimint xats amorosos amb la víctima

La defensa de l'acusada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, ha esgrimit xats amorosos amb la víctima, Pedro Rodríguez, per demostrar que ella no va matar a Pedro perquè "hi ha tantes converses amoroses com de retrets i gelosia". El jurat ha pogut escoltar converses "romàntiques, positives, on parlen de tenir un nadó, casar-se i anar a una clínica de fertilitat", en paraules de la defensa.Els perits han indicat que després d'analitzar els més de 900 xats i de 100.000 fotos del mòbil de l'acusada "es manté una dualitat" entre els missatges positius i negatius perquè "en una mateixa conversa diuen t'estimo i em deixaràs". També han dit que una foto amb una mà amb sang d'hores després de l'assassinat "la podia fer o generar Rosa".A la imatge apareix una mà amb sang, però és de molt mala qualitat i no es pot identificar de qui és la mà. Els perits han dit que és una "imatge miniatura" que es genera automàticament quan es fa o es manipula una foto, el que significa que la imatge va ser esborrada. Segons les dades de l'arxiu fou modificat el 2 de maig del 2017 a les 10:10 hores, el matí següent després de la mort de Pedro Rodríguez.Per destacar la relació amorosa de Peral amb la víctima la defensa de l'acusada també ha fet notar que ella tenia guardat el contacte de Rodríguez com "el meu nen" mentre que ell li havia posat "la meva reina". També s'han pogut ensenyat desenes de fotografies amb actituds carinyoses i que Peral havia comprat 50 tests d'embaràs i contactat amb una clínica de fertilització.S'han intentat posar en dubte les conclusions dels perits respecte diverses qüestions com la possible manipulació per part de Peral del telèfon de la víctima la nit dels fets. En aquest sentit els perits han dit que van fer una "lectura conjunta" però han acceptat que seria "compatible" que ho hagués escrit la víctima tot i que han insistit en que fins aquell moment Rodríguez no havia tingut pressa per vendre la moto ni demanava perdó quan escrivia missatges o correus.Els agents dels Mossos d'Esquadra també han manifestat a la defensa de l'acusada que no pot ser que Pedro digués que no podia parlar però sí escriure per no molestar les nenes, ja que ell estava a la planta baixa mentre Peral i les nenes estaven a la part superior de l'immoble i hi havia una porta enmig.La defensa de Peral ha criticat que no es registressin les càmeres de seguretat o es donés més importància a la informació de les companyies telefòniques que no pas a la dels terminals pel que fa a la seva localització en cada moment. Els perits han dit que a les càmeres no es va trobar res i que no els van demanar res que no fessin.

