FGC guanya un 2% de passatgers a la línia del Llobregat per les limitacions als cotxes

Ferrocarrils de la Generalitat ha incrementat entre un 1% i un 2% el nombre de viatgers a la línia Llobregat-Anoia des de l'entrada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions, que restringeix la circulació dels vehicles més contaminants a la zona de Barcelona. L'efecte a la línia del Vallès, la més utilitzada, en canvi, ha estat "imperceptible", segons ha explicat el president de la companyia, Ricard Font, en la presentació dels resultats del 2019.Font ha explicat que entre les actuacions previstes per la companyia hi ha l'ampliació de cinc aparcaments dissuasoris, el què suposarà incrementar l'oferta en 1.500 places a Sabadell, Terrassa, Sant Joan, Quatre Camins i Martorell; i la posada en marxa d'espais tancats per estacionar les bicicletes a les estacions. Font ha puntualitzat que el model de gestió i el sistema tarifari d'aquest equipaments els fixarà l'ATM.En la presentació de resultats aquest dijous, Font també ha explicat que amb l'entrada en funcionament de 15 nous trens a partir de l'estiu del 2021 a la línia Barcelona-Vallès es podrà donar servei a 30 milions més de viatgers i arribar als 100 milions a l'any. Actualment, la companyia registra en aquest tram més de 66 milions de passatgers tot i que pot arribar a donar servei a 73 o 74 milions a l'any.A més, ha recordat, la freqüència de pas serà de 2,5 minuts entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès i de cinc minuts entre la capital catalana i Sabadell o Terrassa. Font ha detallat que el primer dels nous combois arribarà aquest estiu i a partir d'aleshores començaran les proves perquè entrin en funcionament a partir de l'estiu del 2021.

