VÍDEO El tràiler de la quarta temporada de «La Casa de Papel»

Un cop confirmada la data, només quedava el tràiler. I ja ha arribat. Netflix ha estrenat aquest dijous a la tarda -a les 17h, per ser més concrets- el tràiler oficial de la quarta temporada de La Casa de Papel. Ho ha fet per Youtube després d'un compte enrere de diverses hores anunciat avui mateix per sorpresa. "Que comenci el caos", reclama la publicació.L'aclamada sèrie, que s'ha convertit en la producció espanyola de major èxit internacional, tornarà amb nous capítols el 3 d'abril. Inicialment l'estrena estava prevista pel gener, però diverses qüestions han fet que es postergués fins a la primavera.

