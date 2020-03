Puigdemont reclama a Sánchez que reconegui Catalunya com a nació en la taula de diàleg

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts per Catalunya (JxCat), ha assegurat aquest dijous en una entrevista a l'agència France Presse que el govern espanyol encapçalat per Pedro Sánchez ha de reconèixer Catalunya com a nació en el marc de la taula de diàleg oberta la setmana passada a la Moncloa . Puigdemont assenyala que aquest seria un senyal que permetria "avançar" en properes trobades del mecanisme de diàleg institucional liderat per Sánchez i Quim Torra."La forma més clara que tots puguem tenir la confiança en una taula a la qual anem amb molt d'escepticisme és que hi hagi avenços concrets, com ara reconèixer Catalunya com a nació", remarca l'expresident en aquesta entrevista. Torra, en un tuit, ha donat les gràcies a Puigdemont per aquesta observació i ha apuntat que "avançar" en la taula de diàleg significa "concretar".La mesa va ser objecte de debat ahir al Parlament , perquè ERC va plantejar els seus dubtes sobre el paper del president. Aquest, per la seva banda, va apuntar que la taula hauria de servir per posar data i pregunta al referèndum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor