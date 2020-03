Llarena rebutja els recursos de Puigdemont i Comín i manté la petició de suplicatori a l'Eurocambra

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha desestimat els recursos de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la seva decisió de demanar un suplicatori al Parlament europeu perquè els suspengui la immunitat com a eurodiputats i de comunicar a les autoritats judicials belgues i al Parlament europeu que manté les euroordres contra ells.El jutge instructor rebutja l'argumentació de les defenses de l'expresident de la Generalitat i l'exconseller i defensa les seves decisions així com el procediment seguit. Així doncs, Llarena confirma la decisió de demanar permís al Parlament europeu per continuar el procediment judicial contra ells.

Llarena argumenta que es mantenen els mateixos elements de valoració dels fets investigats que ja existien quan se'ls va processar, que no s'han aportat noves fonts de prova amb posterioritat, i que no s'han desenvolupat nous arguments que sostinguin un judici diferent dels fets.



Segons Llarena, les seves objeccions es fan "des d'un judici de valor que desenvolupen a partir de les seves tesis de part" i argumenta que demanar la suspensió no vol restringir el seu dret a la representació política sinó "superar les limitacions que per a la prossecució del procediment ha introduït la seva fuga a l'estranger".