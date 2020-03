Pimec demana que els serveis mínims sanitaris pel 8-M siguin del 100% per prevenir el coronavirus

El president de Pimec, Josep González, ha demanat que els serveis mínims del sector sanitari que es decretin per la vaga del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, siguin del 100% per prevenir l'expansió del coronavirus. En una atenció als mitjans després de reunir-se amb els agents econòmics i socials, González ha dit que cal "respectar" les vagues.A la sortida, el secretari general de Foment, David Tornos, ha dit que la seva organització no dona suport a la vaga i ha recordat que la convocatòria serà limitada, ja que no està secundada pels sindicats majoritaris. D'altra banda, CCOO i UGT han fet una crida a la mobilització durant la jornada tot i no secundar l'aturada, convocada per la IAC, la Intersindical-CSC i la CGT.