TMB incorpora 105 nous autobusos intel·ligents a la seva flota

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha ampliat fins a 184 la quantitat d'autobusos intel·ligents de la seva flota. La companyia ha adquirit 105 nous vehciels d'aquestes característiques entre el desembre i el març.Els 105 autobusos van ser adquirits el 2019 per concurs públic al fabricant MAN per un import de 34,7 milions d'euros.A més del sistema de conducció intel·ligent, els nous autobusos són més accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i cotxets i incorporen connectors USB per carregar dispositius mòbils. Del total, 30 són estàndard de motorització híbrida dièsel-elèctrica i 75 de gas natural comprimit.

