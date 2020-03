El TSJC redueix la vigilància policial als jutjats de Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat reduir la vigilància policial a les seus judicials d'arreu de Catalunya en el marc de l'anomenada operació Toga. L'acord, que signa el president del TSJC Jesús María Barrientos, estableix que hi haurà vigilància permanent estàtica a la seu del mateix tribunal i a la Ciutat de la Justícia.Una vintena de seus judicials tindran protecció dinàmica durant tot el dia, complementada amb protecció estàtica en intervals durant els torns de matí, tarda i nit. Són les seus de Balaguer, Berga, Cerdanyola del Vallès, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Martorell, Mollet del Vallès, Olot, Rubí, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Solsona, Tarragona, Tortosa, Valls, Vilanova i la Geltrú i Vic. La resta de seus, una cinquantena, tindran protecció dinàmica amb protecció estàtica segons necessitats puntuals, en funció dels "riscos" que es considerin en cada moment.L'operació Toga va començar el febrer de 2019. El TSJC va ordenar protegir les 24 hores del dia tots els jutjats del país amb motiu de les accions que aquells dies duien a terme els CDR, que consistien a abocar fems a les portes de les seus judicials per denunciar la situació de la justícia espanyola, poc abans que comencés el judici del procés al Tribunal Suprem. A finals d'any la vigilància ja s'havia reduït: únicament hi havia presència policial durant tot el dia a la seu del TSJC, la Ciutat de la Justícia i la seu de la Fiscalia. La resta de seus judicials no tenien vigilància durant l'horari de vistes, de vuit del matí a tres del migdia, però es mantenia la presència dels Mossos durant la resta del dia.Aquest operatiu, que malgrat les successives modificacions continua actiu, ha provocat malestar als Mossos. Sindicats del cos critiquen que "hipoteca" moltes patrulles que "no poden donar servei a la ciutadania" perquè han d'estar centrades en vigilar jutjats. "No podem tenir patrulles vigilant quatre parets", deien veus sindicals fa uns mesos a

