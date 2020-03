Casado ja coneixia la inhabilitació de Junqueras abans que acabés la reunió de la Junta Electoral

Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 3, 2020

"Un altre recurs del PP a la Junta Electoral Central aconsegueix que Junqueras no sigui eurodiputat, i per tant segueixi a la presó sense viatjar a Brussel·les". Així aplaudia Pablo Casado la inhabilitació del líder d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en una piulada a Twitter, vint-i-dos minuts abans que finalitzés la reunió de la JEC i una hora abans que es notifiqués oficialment el resultat de l'acord de l'òrgan electoral. Segons ha informat eldiario.es, un document de la Junta Electoral Cental remès després de la queixa d'un ciutadà confirma que Pablo Casado va conèixer la inhabilitació de Junqueras abans que acabés la reunió. La denuncia també arribava des del partit d'Íñigo Errejón, Més País, on alertaven que diversos membres del PP s'estaven pronunciant sobre l'impediment del líder d'ERC a ser eurodiputat molt abans que es comuniqués oficialment.En aquesta resposta de la JEC al ciutadà que els va remetre una queixa mostren les hores en que es va fer el comunicat oficial, a quina hora van arribar els correus als departaments de premsa dels partits i en específic, al del Partit Popular. Això mostra que Casado, que va piular a les 19.38 del 3 de gener de 2020, va fer-ho abans que la notificació oficial arribés al seu partit. Més País ha decidit interposar una denúncia per aquests fets.

