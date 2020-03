Premis Innovacat: dos socis nous i una major dotació econòmica

Eudald Sellarès, regidor de Promoció Econòmica de Manlleu, a la presentació dels Innovacat 2020. Foto: Josep M. Montaner

Demostració dels producters d'Isern Medical Telecom. Foto: Josep M. Montaner

El calendari dels Premis Innovacat 2020

Termini de presentació de projectes: 30 d'abril



Sessió formativa sobre presentacions dels projectes: 14 de maig



Presentació pública dels projectes seleccionats davant del jurat: 4 de juny



Gala de lliurament dels projectes guardonats: 30 de juny

Els Premis Innovacat tenen un objectiu clar: potenciar i dinamitzar el teixit econòmic i productiu d'Osona i la seva àrea d'influència. Una aposta per la innovació que va començar el 2005 gràcies a l'aliança entre l'Ajuntament de Manlleu i les empreses Benito i Bon Preu. Quinze anys després, arriba la vuitena edició –els guardons són biennals- amb la incorportació d'Isern i Esbelt com a nous socis així com una major dotació econòmica per als projectes premiats.Els Innovacat tenen dues categories. El Premi Empresa Jove, destinada a un projecte de fins a cinc anys d'activitat i amb una dotació de 15.000 euros, així com el Premi Empresa Avança, amb 20.000 euros per a iniciatives de més de cinc anys de vida que destaquin tant per la seva trajectòria i la capacitat d'adaptació als canvis.Una de les novetats d'enguany, tal i com ha destacat Eudald Sellarès, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manlleu, són un accèssit de 5.000 euros per a cada categoria. Finalment, també s'atorgaran cinc plans d'acompanyament en la gestió empresarial consistent en 20 hores de consultoria (valorats en 2.000 euros cadascun).Les empreses i emprenedors poden presentar els seus projectes fins al 30 d'abril. Han de fer-ho en forma de memòria digital i, posteriorment, els seleccionats hauran de fer una exposició pública en un acte obert al públic. L'organització, en una de les altres novetats d'enguany, ofereix assessorament en ambdues qüestions.Si en la primera edició hi havia dos socis empresarials, els Premis Innovacat 2020 tenen set partners privats. A Bon Preu, Benito, Casa Tarradellas, Girbau, Quadpak i Seidor se li han afegit enguany Esbelt i Isern. Aquesta darrera empresa, que ha acollit aquest dijous l'acte de presentació, ha passat en deu anys de rebre un Innovacat per la seva divisió mèdica a ser un dels socis del projecte.El seu conseller delegat, Miquel Isern, ha fet una crida a presentar-se als premis: “Fer la memòria ja és saludable i positiu perquè et fa revisar el teu propi projecte”. “Estem molt contents que hi hagi empreses com aquesta que puguin fer el pas d'una banda a l'altra de la taula”, ha destacat Miquelina Sabrit, cap de Comunicació de Tarradellas.L'altre nou soci és Esbelt: l'única empresa de Catalunya i de l'Estat que fabrica cintes transportadores. “Volem ajudar als emprenedors i també poder establir sinergies entre les empreses sòcies”, ha explicat Federico Segura, director general i conseller delegat de la firma de Manlleu.Innovacat és un premi que aposta per la innovació i el territori. “Parlar d'innovació és fer-ho de nous models de negoci”, destaca Pere Girbau, director general de l'empresa de bugaderia industrial. Eduard Farga, director general de Seigor, ha reivindicat la tecnologia per tal de convertir en èxit les idees disruptives. Finalment, Manel Prat, cap de Màrqueting i i Comunicació de Bon Preu, ha destacat la importància que les empreses puguin arrelar al territori i que es creïn ecosistemes que les reforcin.Isern Medical Telecom, que proveeix televisions i eines de gestió mèdica a centres hospitalaris, va ser un dels guardonats l'any 2010 . En l'última edició, celebrada el 2018 , es va reconèixer el projecte Adolescents.cat de Fem Produccions –vinculat a- així com la tecnològica Goufone.

