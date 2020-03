La jutge contradiu la Fiscalia i avala que Cuixart surti de la presó per treballar

El jutjat de vigilància penitenciària ha avalat aquest dijous l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a Jordi Cuixart. Aquest article, en el cas del president d'Òmnium Cultural, li permet sortir de la presó durant unes hores al dia per anar a treballar. La Fiscalia, com en la resta de presos polítics als quals se'ls ha aplicat aquest article, s'hi havia oposat, però ara el jutge argumenta que es compleixen els requisits perquè Cuixart hi pugui accedir. La decisió es pot recórrer a l'Audiència Provincial de Barcelona, però mentrestant el dirigent independentista podrà continuar sortint de Lledoners.María Jesús Arnau Sala, magistrada del jutjat de vigilància penitenciària, argumenta que Cuixart "reconeix" els fets provats en la sentència del procés i "assumeix les conseqüències dels seus actes". En aquest sentit, admet que el dirigent independentista "no mostra penediment i defensa la seva innocència", però recorda a la Fiscalia que això és "legítim" i que la normativa penitenciària no obliga a l'intern a penedir-se o declarar-se culpable dels fets pels quals se l'ha condemnat. En la mateixa línia, la jutge diu que Cuixart presenta "un nivell de risc baix" de reincidència o trencament de la condemna, que és de nou anys de presó per un delicte de sedició.La resolució, de 14 pàgines, diu que el president d'Òmnium "ha seguit els programes de tractament individuals i en grup" i té l'aval de la junta de tractament de Lledoners, que considera que per continuar amb el seu tractament ha d'accedir al 100.2. Admet, com diu la Fiscalia, que no ha seguit un programa específic de tractament per a la sedició, però retreu al ministeri fiscal que vulgui obligar a Cuixart a "canviar o modificar el seu pensament o ideologia política". "El pensament o la voluntat de l'intern són legítimes i formen part de programes de diversos partits polítics a Catalunya que no són inconstitucionals", diu la magistrada Arnau Sala.La jutge també pica el crostó a la Fiscalia i li recorda que en la classificació en segon grau dels presos ja s'obria la porta a la possibilitat d'aplicar-los "un règim de vida flexible" per "incidir en la inserció socio-laboral i fer una aproximació progressiva a l'exterior". En aquell moment, la Fiscalia no va presentar cap recurs ni va manifestar la seva oposició al programa individualitzat de tractament, i tampoc va proposar modificacions. "Aquell era el moment oportú i racional per oposar-s'hi", remarca la magistrada.Amb tot, la jutge ordena que Lledoners ha de comunicar setmanalment al jutjat la valoració de l'evolució de Cuixart en aquest "règim especial", per talt de constatar que es mantenen "el baix risc de reincidència i trencament de la condemna" i valorar la procedència de mantenir l'aplicació del 100.2.

El jutge autoritza el 100.2 per a Jordi Cuixart by edicio naciodigital on Scribd

