Urdangarin podrà fer dues sortides de cap de setmana al mes

El jutjat de vigilància penitenciària de Valladolid ha decidit mantenir Iñaki Urdangarin qualificat en segon grau però també aplicar-li el "principi de flexibilitat" de l'article 100.2 del reglament penitenciari per poder sortir dos caps de setmana al mes, a més de les sortides ja aprovades al setembre en aplicació de l'article 117.D'aquesta manera, el jutjat estima parcialment el recurs del marit de Cristina de Borbó i cunyat de Felip VI, amb l'oposició de la fiscalia. Aquesta decisió no serà forma fins que l'Audiència de Palma resolgui els possibles recursos. A més, l'òrgan judicial ha rebutjat la petició d'Urgandarin de poder-se desplaçar excepcionalment durant les sortides o permisos, on viuen la seva dona i els seus fills.