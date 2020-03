ERC demana una comissió d'investigació al Congrés per les «irregularitats» de Joan Carles I

El grup parlamentari d'Esquerra Republicana, juntament amb l'únic diputat de Compromís al Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, han registrat aquest dijous una petició per a la creació d'una comissió que investigui les presumptes il·legalitats comeses pel rei emèrit, Joan Carles I Gabriel Rufián ha demanat al PSOE "demostrar que és el govern del canvi" i que s'acabi "per fi" l'opacitat que envolta el rei Joan Carles i tots els membres de la Casa Reial.Per la seva banda, Baldoví creu que "hi ha moltes preguntes sense resposta" i ha demanat a la resta de grups parlamentaris valorar si una persona "que cobra 200.000 euros a l'any dels pressupostos públics", ha de donar explicacions de les seves activitats. Baldoví també ha anunciat el suport de JxCat, Més País i BNG.Unides Podem, ara dins del govern de coalició amb els socialistes, ha anunciat el seu suport a la iniciativa a través d' un vídeo a Twitter del seu portaveu al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique El PSOE, per altra banda, ha recordat que els lletrats del Congrés dels Diputats ja han vetat amb anterioritat diverses iniciatives per investigar al rei emèrit. L'última ocasió en què això va passar va ser l'octubre del 2018, en una iniciativa d'Unides Podem per investigar els comptes de Joan Carles I, i que PP, PSOE i Ciutadans van refusar a la mesa del Congrés perquè, segons els serveis jurídics de la cambra baixa, no tenia encaix constitucional atesa la seva "inviolabilitat".Aquesta iniciativa es registra després que ahir dimecres Tribune de Genève publiqués que la fiscalia suïssa està investigant una fortuna de 100 milions de dòlars (uns 90 milions d'euros) que el monarca hauria amagat al país helvètic l'any 2008. El ministeri fiscal sospita que es tracta d'una donació del rei Abdul·lah de l'Aràbia Saudita pel projecte de l'AVE a la Meca.El mateix diari detalla que el 2012 Joan Carles I hauria transferit els diners que quedaven al compte, uns 65 milions, a la seva examiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. L'advocat de l'aristòcrata ha confirmat que va rebre una donació del monarca com a "regal" però l'ha desvinculat del contracte ferroviari.Per altra banda, aquesta mateixa setmana el diari anglès Daily Mail , ha publicat una informació en què afirma que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l'examiga de Joan Carles I, acudirà a la Fiscalia britànica per denunciar els serveis secrets espanyols per haver-la assetjat i amenaçat perquè no revelés els "secrets d'Estat" que teòricament coneix i posseeix.

