La família Franco porta l'Estat al Tribunal d'Estrasburg per l'exhumació del dictador

La família Franco ha presentat una demanda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans per l'exhumació del dictador. Considera que el Consell de Ministres "ha expropiat de fet" el cadàver de Franco. Al seu parer, l'Estat va vulnerar diversos articles del Conveni Europeu de Drets Humans, com el dret a la vida privada i familiar, la prohibició de discriminació i el dret a un procés equitatiu.Els familiars del dictador acusen el govern espanyol d'aprovar una legislació que només tenia com a objectiu l'exhumació de Franco, i a més fixant "arbitràriament" on havien d'anar les restes ignorant els desitjos de la família.També posen de manifest la discriminació patida respecte als familiars de les 191 persones que continuen al Valle de los Caídos tot i no ser víctimes de la Guerra Civil.Finalment, la demanda també considera que les resolucions del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional dan danyat greument el dret dels familiars a un procés equitatiu.

