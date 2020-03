El Govern impulsa un nou «espai cultural» a la Rambla de Barcelona

El Govern impulsarà durant els pròxims mesos un concurs públic per donar ús a l'Antiga Foneria de Canons, de la Rambla de Barcelona, un edifici propietat de la Generalitat i que està desocupat des del 2003. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que la Generalitat vol que aculli un "espai cultural", sense definir-ne concretament els usos ni el pressupost disponible per al projecte.Torra ha assegurat que la voluntat del Govern és que l'espai cultural sigui d'interès "públic i social" i que estigui "al servei de les persones". El president també ha demanat que els projectes que es presentin a concurs es marquin com a repte "estimular el pensament i el debat ciutadà".El president ha insistit en la necessitat d'obrir l'edifici després d'anys tancat. El seu estat de conservació no és bo i, per tant, l'obertura de l'espai cultural suposarà la seva rehabilitació.La directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, ha acompanyat Torra a la presentació de la iniciativa i ha avançat que l'adjudicació es farà en forma de concessió i que els responsables del projecte guanyador s'hauran de fer càrrec de part del cost de la rehabilitació. Ibar ha reivindicat el valor patrimonial de l'edifici i ha assegurat que "en cap cas" el Govern preveu dotar-lo d'usos turístics.L'Antiga Foneria de Canons està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local. És obra de l'arquitecte Josep Oriol Mestres i data del segle XIX. Té una superfície de 3.000 metres quadrats, distribuïts en una planta baixa i quatre pisos. Ha estat seu del Banc de Barcelona i de la Comandància General del cos de Sometents, i també ha servit de dependències militars, fins que el ministeri de Defensa el va vendre a la Generalitat.

