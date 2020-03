Ja són 32 els infectats per coronavirus a Catalunya, un d'ells greu

Quatre nous casos de coronavirus han elevat a 32 el total d'afectats a Catalunya. Entre aquests, hi ha el primer de gravetat: un home de 50 anys de Barcelona que té una patologia prèvia. Malgrat estar greu, es troba fora de perill.El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha explicat que, a més, les autoritats sanitàries investiguen un possible segon cas greu. Es tracta d'una noia, de 29 anys i de Barcelona, que presenta un problema respiratori sever. Encara no està confirmat, però, que estigui infectada de Covid-19.Ara per ara, doncs, no es considera un cas de coronavirus i Guix ha explicat que la seva evolució és "correcta" dins de la gravetat. Els altres tres nous casos també estan localitzats a la capital catalana, on s'hi han registrat la immensa majoria fins al moment, estan lleus i amb bona evolució. Són dues dones de 57 i 39 anys i un home de 34 anys.En paraules del secretari de Salut Públic, els quatre contagis confirmats en l'actualització d'aquest matí -el Govern en fa dues cada dia- són els primers de "segona generació". Parlem de contagis autòctons, interns. Tots quatre s'han infectat a Catalunya a través del contacte amb altres afectats que van contraure el virus a l'estranger.El nou virus va registrar ahir el major pic fins ara a Catalunya. Es van detectar fins adeu casos d'infectats en menys de 24 hores. Es tancava així el dia amb més afectats confirmats des que el virus va aterrar a Catalunya.Primera prohibició a CatalunyaA banda, Salut ha anunciat una mesura inèdita fins ara en territori català: la suspensió de tots els congressos sanitaris. Ho ha anunciat aquest dijous al migdia en roda de premsa el director general de professionals de la Salut, Marc Ramentol. La resolució, signada per la consellera Alba Vergés, té l'objectiu d'impedir l'expansió del virus."Demanen als professionals que no vagin a aquestes activitats [congressos, cursos o tallers], ni a Catalunya ni a fora", ha remarcat Ramentol.

