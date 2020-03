Agents dels Mossos diuen que les comunicacions de l'1-O es feien pel procediment habitual

Diversos mossos d'Esquadra que van treballar l'1-O a peu de carrer i a les sales de comandament han explicat aquest dijous que les comunicacions d'aquell dia es van fer pel procediment habitual i les ordres seguien els conductes de sempre, tot i l'evident increment d'incidències.Això desmenteix la tesi de la fiscalia, que sosté que es va complicar la cadena de comandament i que moltes comunicacions es feien per telèfon per evitar ser gravades, tot i que els agents han dit que les trucades telefòniques també es gravaven. També han negat que es donessin ordres per fer seguiments i identificacions als cossos estatals.

