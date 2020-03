Ciutadans portarà Buch a la fiscalia per la seva «permissibilitat» amb els talls de la Meridiana

El diputat de Ciutadans Matías Alonso ha explicat que el seu partit està ultimant una denúncia davant de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Buch per la seva "permissibilitat" pels talls "sistemàtics" de les vies públiques a Barcelona i a tot Catalunya.En una interpel·lació al ple del Parlament d'aquest dijous, Alonso ha carregat durament contra la gestió que ha fet el Govern davant dels talls "reiterats i si és precís violents" de l'avinguda Meridiana de Barcelona.En el torn de rèplica, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha retret al diputat de l'oposició que no hagi escoltat la seva argumentació sobre el dret a manifestació i li ha exigit "més escoltar i menys amenaçar".Alonso ha negat que el seu partit estigui judicialitzant la política i ha argumentat que la denúncia que preparen és per "defensar els milers de catalans que veuen vulnerats els seus drets i a vegades amb ús de la violència il·legítima".El diputat de Ciutadans ha recordat a Buch que ja està sent investigat pel TSJC per malversació i prevaricació per donar servei d'escorta a un "fugat de la justícia", en referència a Carles Puigdemont.La referència ha molestat Buch, que ha criticat que Alonso ja l'hagi "sentenciat", sense respectar la presumpció d'innocència. El conseller li ha demanat que "com a mínim faci'n veure que hi ha un procediment just".Buch ha contraatacat a Ciutadans, destacant un "costum antidemocràtic de tenir tots els papers de l'auca", citant el cas d'Andrés Betancor, el vocal de la Junta Electoral Central (JEC) que cobrava com a assessor del partit taronja . Segons Buch, es tracta d'una actitud pròpia de "règims antidemocràtics i dictatorials d'altres èpoques".

