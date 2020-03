Errejón registra la marca catalana del seu partit

El líder de Més País i exdirigent de Podem, Íñigo Errejón, ha formalitzat ja el registre de la marca catalana amb l'horitzó dels comicis que es convocaran aquest any. Segons ha pogut saber, Més País Catalunya ha formalitzat ja els tràmits per legalitzar el partit de nou encuny i té sobre l'agenda una assemblea fundacional a la primavera en la qual es dirimirà si es presenta a les eleccions catalanes.La delegació encarregada de tramitar el registre ha estat encapçalada per Juan Antonio Geraldes, que ja va ser el candidat català a les eleccions del 10-N i que aleshores es va quedar sense representació -van sumar poc més de 41.000 vots-. Més País va obtenir tres representants, entre ells Errejón, arreu de l'Estat. A Geraldes l'han acompanyat per registrar el partit dos membres més de la direcció: Begoña Loira i Javier Luna.Després de no aconseguir els seus objectius, fonts impulsores del projecte a Catalunya asseguren que estan fent un anàlisi per detectar els errors i corregir-los i estan en ple procés d'arromangar-se per consolidar la marca a Catalunya, on creuen que hi ha escletxa electoral.L'objectiu, ara que ja s'ha legalitzat el partit a nivell català, és federar-lo amb l'estatal. Per ara han constituït ja les territorials de Girona i de Tarragona i preveuen formalitzar la de Lleida la setmana que ve. La reflexió que a nivell intern s'està fent és que cal una esquerra que lideri un ecologisme que entenen que a hores d'ara no abandera cap formació política. "Hem de ser l'esquerra verda", afirmen. La lectura que fan és que aquest flanc s'ha deixat vacant, també pels comuns, en un moment en què el canvi climàtic ha de ser una prioritat en l'agenda política, motiu pel qual consideren que cal explorar si hi ha espai electoral. De moment, han començat a treballar-hi a nivell territorial."Estem treballant per presentar-nos a les eleccions", expliquen fonts impulsores de Més País Catalunya, que puntualitzen, a més, que "preferiblement" voldrien concórrer en solitari i, d'entrada, no buscar una aliança amb els comuns.En aquests moments, hi ha també moviment a Podem Catalunya, on la majoria de la direcció ha forçat el relleu de la secretària general, Noe Bail, per escollir una nova cúpula. La diputada Conchi Abellán ha reunit ja els avals necessaris per concórrer a les primàries i assumir el lideratge del partit en l'assemblea que es celebrarà després del congrés estatal de Podem a Vistalegre a finals d'aquest mes. El seu objectiu és culminar la confluència amb els comuns.Per altra banda, Catalunya en Comú -que està fent el trànsit de marca per potenciar la d'En Comú Podem- tenen ja la seva candidata a les eleccions catalanes: la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, que haurà d'integrar a la seva llista els dirigents de Podem Catalunya i resoldre també la incòmoda situació amb EUiA: l'expartit de Joan Josep Nuet segueix vinculat a la confluència, però des d'IU s'ha impulsat la creació d'Esquerra Unida de Catalunya.

