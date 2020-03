El CNI hauria assetjat i amenaçat Corinna pels «secrets d'Estat» contra Joan Carles I

Els focus mediàtics tornen a centrar-se aquesta setmana en la figura de Joan Carles I. I com ja és habitual, ho fan per temes obscurs. Si ahir Tribune de Gèneve avançava que Suïssa està investigant una fortuna de 100 milions de dòlars que el rei emèrit espanyol hauria amagat al país, aquesta mateixa setmana The Daily Mail ha situat a l'ull de l'huracà l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.Tal com informa el diari anglès, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l'examiga de Joan Carles I, acudirà a la Fiscalia britànica per denunciar formalment els serveis secrets espanyols per haver-la assetjat i amenaçat perquè no revelés els "secrets d'Estat" que teòricament coneix i posseeix . Sanz Roldán ja va negar aquests fets, tot qualificant la seva relació de "bona". Corinna, però, manté que Sanz Roldán l'amenaçava per mail rere el pseudònim de Paul Bon.L'examiga testificarà davant el ministeri fiscal del Regne Unit que el CNI es va gastar "milions" en una campanya de desprestigi contra ella i la seva família, que el seu fill va ser amenaçat i que van intervenir il·legalment els seus dispositius electrònics. Assegura, a més, que va ser assetjada per una agència de seguretat de Mònaco, on ella tenia residència, contractada pel centre nacional d'intel·ligència espanyol.Aquests fets, sempre segons la informació publicada per The Daily Mail, han estat notificats per part dels advocats de Corinna al servei secret del Regne Unit, el ministeri d'afers estrangers i la Casa Reial espanyola.

