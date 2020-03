Prop de 2.500 denúncies per agressió o abús sexual a Catalunya el 2019, la xifra més alta en els últims cinc anys

Els Mossos d'Esquadra han tramitat 1.531 denúncies per abús i 967 per agressió sexual durant el 2019, la xifra més alta dels últims cinc anys. Les dades s'han presentat a la inauguració de la Jornada sobre delictes contra la llibertat sexual. A l'acte també hi han intervingut el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la portaveu del Govern, Meritxell Budó.El conseller d'Interior s'ha preguntat si les dones denuncien "prou", i ha incentivat a "animar les dones a denunciar". Buch creu que "només denunciant" les institucions podran fer millor la seva feina. També s'ha dirigit al cos de Mossos perquè siguin "els millors en prevenir assetjaments, violacions i assassinats".Buch també ha recordat que des del Govern s'han posat en marxa diverses iniciatives com l'enquesta masclista i de violència sexual, el protocol contra les agressions sexuals en espais d'oci o la creació d'una unitat específica dels Mossos per lluitar contra les agressions sexuals.Per la seva banda, Meritxell Budó ha remarcat que "malauradament" la societat perpetua les desigualtats i la discriminació de les dones "en tots els àmbits de la vida", fet que les converteix en un "col·lectiu vulnerable", ha assenyalat.Amb tot, també ha matisat que les dones també han començat "a perdre la por" a denunciar i que ara també transcendeixen casos d'assetjament o d'abús en el món de la política o l'espectacle, àmbits "silenciats" fins fa poc.Budó ha destacat positivament l'aprovació de la llei espanyola del "només sí és sí" i, des del Govern, el tràmit per incloure la violència digital i institucional a la llei contra la violència masclista.

