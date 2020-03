La justícia escocesa ajorna la decisió sobre l'euroordre de Ponsatí fins al juny

🎗@ClaraPonsati

– VISTA D'EXTRADICIÓ AL TRIBUNAL D'EDIMBURG EL 5 DE MARÇ🎗”La llei de sedició d'Espanya ve dels temps del feixisme de Franco, que veu l'estat, no com a cos democràtic dissenyat per a servir el poble, sinó com a arma per a sobmetre'l”👉🏼https://t.co/5UH3krTOcP — Aamer Anwar🎗✊🏽 (@AamerAnwar) March 4, 2020

La justícia escocesa ha decidit deixar en suspens l'euroordre de Clara Ponsatí mentre el Parlament Europeu resol la seva immunitat com a eurodiputada. La decisió coincideix amb la que va prendre la justícia belga en els casos de Carles Puigdemont i Toni Comín, també eurodiputats. El jutge ha fixat una nova vista per al 18 de juny per abordar la situació de l'exconsellera i veure si l'Eurocambra ja ha decidit sobre la seva immunitat.Abans de la vista, l'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, ha dit que Espanya ja reconeix de facto la immunitat de l'eurodiputada de JxCat i ha criticat que el Tribunal Suprem faci "un mal ús de l'euroordre per fer una persecució política". La defensa de Ponsatí ha avisat també la justícia espanyola que poden passar mesos abans que el Parlament Europeu no es pronunciï sobre el suplicatori de la dirigent independentista.

