Commoció al Pallars Sobirà per la mort dels tres muntanyistes catalans a Geòrgia

Hem de lamentar la mort de dos companys #bomberscat en un greu accident de muntanya al Caucas (Giorgia). Els bombers estaven adscrits als parc de Sort i Pont de Suert (#RELleida). Volem mostrat el nostre sincer condol a les seves famílies, amistats i resta de companys i companyes — Bombers (@bomberscat) March 4, 2020

El meu escalf i condol a les famílies de les víctimes, als seus amics i companys. https://t.co/I0gLpL6QuU — Carles Puigdemont (@KRLS) March 4, 2020

El nostre més sincer condol als companys de @bombers per aquesta trista pèrdua, així com a la seva entitat (@aepallars), família i amics.

Ens seguirem trobant a les muntanyes ❤️ https://t.co/qHQjVuG6Rq — FEEC (@FEEC_cat) March 4, 2020

El nostre condol a la família i amics dels dos #bomberscat morts al Caucas. Molts ànims i suport als companys de @bomberscat https://t.co/IPtqlFWghJ — Mossos (@mossos) March 4, 2020

En nom de l’Ajuntament de Sort i tots els regidors de la Corporació municipal lamentem la pèrdua de 3 veïns i amics en un tràgic accident de muntanya.



Expressem el nostre condol i suport a les famílies i amics en aquests moments tant difícils i decretem tres dies de dol pic.twitter.com/VJGpxOBXdR — Ajuntament de Sort🎗 (@ajuntamentsort) March 4, 2020

El meu més sincer condol a les famílies i als amics dels tres catalans que han perdut la vida en un accident de muntanya al Caucas. També al cos de @bomberscat, al qual pertanyien dues de les víctimes. Una forta abraçada https://t.co/0XxyYjqaw7 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 4, 2020

L'AEPallars vol mostrar el seu sincer condol per la defunció dels 3 socis en el fatídic accident d'avui a la glacera de Tetnuldi (Geòrgia).

Des d'aquí volem transmetre tot el nostre suport als seus familiars i amics en aquests moments difícils i prompta recuperació als ferits. — AEPallars (@AEPallars) March 4, 2020

En nom del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, lamentem la pèrdua de 3 veïns en un tràgic accident de muntanya.

Expressem el nostre més sentit condol als familiars i amics, en aquests moments tant difícils.

El Consell guardarà 3 dies de dol en senyal de respecte a les víctimes. pic.twitter.com/c0sgfy4o0s — Consell Comarcal Pallars Sobirà (@CCPallarsSobira) March 4, 2020

Colpida per aquest terrible accident. Tot el meu escalf i suport a familiars, amics i amigues. També a tots els seus companys i companyes del cos de @bombers https://t.co/HdXLJf1dj6 — Teresa Cunillera (@CunilleraTeresa) March 4, 2020

Estem commoguts. Tota la solidaritat de @DiputacioLleida i el més sincer condol a les famílies dels tres bombers que han perdut la vida al Caucas. Persones llargament afincades al Pallars, a Sort i Estac, em comenten els alcaldes, que han decretat dos dies de dol oficial. https://t.co/RS0yP7YCuZ — Joan Talarn (@LoJoan) March 4, 2020

En nom de la Delegació del Govern a l’ @altpirineuaran i en el meu propi faig arribar el meu sentit condol a les famílies, amistats i veïns i veïnes del Pallars Sobirà pels 3 muntanyecs que han perdut la vida a Geòrgia. Molta força i ànims. @bomberscat @ajuntamentsort #Soriguera — R. Amorós Capdevila (@RosaAmorosC) March 4, 2020

Des del Parc Natural de l'Alt Pirineu lamentem la pèrdua de 3 veïns muntanyencs de l'àmbit del Parc, 2 d'ells de @bomberscat, en un tràgic accident de muntanya al Caucas.

Expressem el nostre més sentit condol als familiars i amics, en aquests moments tant complicats 🕊️ pic.twitter.com/f7Oyb1VqiH — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) March 4, 2020

Compartim el missatge de condol dels Bombers del Parc de Sort per la pèrdua dels seus companys en accident pic.twitter.com/LyWaQd8QPB — Ajuntament de Sort🎗 (@ajuntamentsort) March 4, 2020

Tot el nostre suport a les famílies i el nostre més sincer condol. @AEPallars @omnium @ajuntamentsort https://t.co/KPAKPUKc2L — Òmnium Pallars (@OmniumPallars) March 4, 2020

Expressem el nostre suport i condol a les famílies i amics dels 3 veïns de la comarca desapareguts en aquest tràgic accident, així com desitgem una ràpida recuperació i enviem molts ànims als companys d’expedicio https://t.co/grZBW39L6d — Creu Roja Pallars Sobirà (@CreuRojaPSobira) March 4, 2020

Enviem el nostre condol més sincer a les famílies i els amics del veí de Sort i dels dos membres de cos de @bomberscat dels parcs de #Sort i el #PontdeSuert que han perdut la vida en un accident de muntanya a #Geòrgia — Alt Pirineu i Aran (@altpirineuaran) March 4, 2020

Des de l'Oficina Jove del Pallars Sobirà expressem el nostre condol i suport a les families i amics en aquests moments tan difícils. pic.twitter.com/0UD9LFB1HZ — OJ del Pallars Sobirà 🤳#SerSobiraJove (@sobirajove) March 5, 2020

Tot el nostre suport i escalf a família, companys i amics en aquests moments difícils.

Que la terra us sigui lleu. https://t.co/mIioWwJND4 — Agents Rurals (@agentsruralscat) March 4, 2020

DEP Una abraçada forta a les famílies ! https://t.co/jOkdeCExMn — TREMP RUNNERS (@TrempRunners) March 4, 2020

La tràgica mort a Geòrgia dels muntanyistes pallaresos Ferran Comadran, Julio Barbot i Anselmo Ramírez ha commocionat les darreres hores el Pallars Sobirà. Desenes de persones i entitats de la comarca s'han bolcat amb la família i amics dels tres muntanyencs per expressar el seu condol. Un sentiment que també s'ha estés a través de les xarxes socials, on també es poden comptar per desenes les mostres de suport arribades d’arreu.Totes tres eren persones molt conegudes i amb fortes arrels a la comarca. Ferran Comadran, veí d’Estac (Soriguera), estava adscrit al parc de Bombers del Pont de Suert; Julio Barbot, veí d’Enviny (Sort), formava part del parc de Bombers de Sort; mentre que Anselmo Ramírez, de Sort, treballava darrerament a Correus.Tots tres, federats i membres de l’Associació Esportiva Pallars, formaven part d’una expedició de vuit veïns del Pallars Sobirà que estaven de viatge al Caucas georgià. Una allau els va sorprendre ahir al migdia mentre realitzaven una travessa d’esquí de muntanya a la glacera de Tetnuldi. La neu en va atrapar cinc; tres d’ells van morir i dos més van resultar ferits, un dels quals encara hospitalitzat aquest dijous.Els ajuntaments de Sort i de Soriguera van decretar ahir a la tarda tres i dos dies de dol, respectivament, i van expressar el seu condol a les famílies i amics de les víctimes. Els Bombers de la Generalitat, així com l’Associació Esportiva Pallars i les entitats excursionistes a les quals estaven federades les víctimes, també han fet públic el seu dol a través de les xarxes socials.Però no han estat els únics que s'han expressat en aquest sentit. El president de la Generalitat, Quim Torra; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; el president a l’exili, Carles Puigdemont; o la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, són només algunes de les personalitats que han fet públic el seu suport per la pèrdua dels tres excursionistes pallaresos.

