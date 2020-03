VÍDEO Una forta esllavissada de roques i terra deixa incomunicades algunes zones del Pallars

Una esllavissada de roques i terra a la carretera L-504, entre Llavorsí i la rotonda de Ribera de Cardós i la Vall Ferrera, obliga des d’ahir al vespre a circular amb pas alternatiu per aquesta via. Segons el Servei Català de Trànsit , el despreniment va tenir lloc ahir al voltant de les 18:50h, al punt quilomètric 3'5 de la carretera, que va quedar totalment tallada durant unes hores. Aquest fet va deixar incomunicades la Vall de Cardós, la Vall Ferrera i la Coma de Burg.Després que ahir mateix el Servei de Carreteres de Lleida efectués els corresponents treballs de neteja, la carretera ha quedat reoberta sine die amb pas alternatiu regulat per semàfors. Els veïns de la zona denuncien la inseguretat que els generen els reiterats despreniments de roques en aquesta zona i demanen solucions a les administracions. Un veí va compartir a les xarxes socials el moment exacte de l’esllavissada.

