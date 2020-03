El cap de la Guàrdia Civil de l'1-O haurà de tornar a declarar perquè el seu testimoni no va quedar enregistrat

El tinent coronel que va ser designat l'1-O coordinador global de l'operatiu de la Guàrdia Civil per a tota la demarcació de Barcelona haurà de repetir el seu testimoni davant el magistrat del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa perquè la seva declaració del passat dilluns no va quedar registrada , segons ha pogut saberi ha confirmat amb la defensa, que ha volgut treure transcendència a aquest fet.El proper dia 9 de març, el tinent coronel ha tornat a ser citat com a testimoni per repetir l'interrogatori al que va ser sotmès per part de la defensa i l'acusació com a màxim responsable de l'operatiu de la Guàrdia Civil el dia del referèndum al Bages en la causa contra l'actuació policial d'aquell dia contra els votants.Cal recordar que en la declaració de dilluns passat, el tinent coronel va respondre les preguntes de totes les parts "de manera molt selectiva" i va intentar justificar-se "com si tot hagués funcionat perfectament", segons va explicar l'advocat David Casellas a la sortida de la sessió.Casellas també va apuntar que en moltes ocasions va respondre que no recordava qüestions "que pel seu càrrec de coordinador global hauria d'haver conegut". "Això ha estat molt evident", ha afegit. La declaració de dilluns passat es va allargar durant quatre hores.El testimoni és un tinent coronel de la Guàrdia Civil destinat a la comandància de Sant Andreu de la Barca. L'1 d'octubre de 2017 era el número 2 en aquesta comandància i va ser designat coordinador global de l'operatiu de la Guàrdia Civil per a tota la província de Barcelona. Actualment és el cap interí de la comandància de Sant Andreu de la Barca, caserna principal del cos benemèrit a Catalunya.

