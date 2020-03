​Un col·legi de València demana als seus alumnes de 12 anys si han practicat l'homosexualitat

La Inspecció educativa de la Generalitat valenciana ha obert una investigació al Col·legi Immaculat Cor de Maria de València per un formulari que la professora de religió d’aquest centre concertat ha fet als alumnes de primer d’ESO, de 12 i 13 anys, segons publica El País . Entre d’altres preguntes, se’ls hi demana si han comès “actes impurs” o han “practicat l’homosexualitat”.“Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics tenen l’obligació d’impartir el currículum oficial establert per a cada assignatura, i aquests continguts no s’adeqüen a l’assignatura de religió”, argumenta la conselleria d’Educació, que considera “totalment inapropiat el qüestionari”. A més, atempta “contra la intimitat de l’alumne i els drets humans, basats en valors de respecte a la intimitat, diversitat i pluralitat”.El document lliurat als alumnes repassa els 10 manaments i en arribar al sisè, “no cometràs actes impurs” diu que per saber si el compleixen, es podem fer preguntes com aquestes: “He comès adulteri o fornicat?”, “he vist algun tipus de pornografia?”, “he tingut pensaments i desitjos morbosos?”, “he practicat l’homosexualitat?” o “he practicat la masturbació?”El mateix centra ja ha demanat disculpes en un comunicat . L’escola ha reconegut que era un document “inadequat” i que prendrà les mesures perquè no torni a succeir.

