Calvet aposta per fer primàries a JxCat i obre la porta a presentar-s'hi

"Un procés de primàries a @JuntsXCat seria molt oportú" diu

@damiacalvet a #ElsMatinsTV3.

Es mostra disposat a presentar-s'hi. 👇🏻 pic.twitter.com/UF04Gu6oX6 — Els matins TV3 (@elsmatins) March 5, 2020

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha apostat perquè l'espai de JxCat faci un procés de primàries per decidir les persones que encapçalen el nou projecte. En una entrevista a TV3, Calvet ha assenyalat que Carles Puigdemont ha de ser una d'aquestes persones "indiscutiblement" perquè lidera JxCat.Segons Calvet, prendre les decisions "democràticament" és "saludable" per l'espai i ha afegit que un procés de primàries seria "molt oportú". Preguntat per si té decidit presentar-s'hi, ha respost: "Si es donen les circumstàncies, jo estaré a disposició d'aquest espai". Primer però, segons Calvet, cal fer els "deures pendents" i acabar de reordenar l'espai."Hem passat moments de molta tensió, moments excepcionals, i encara hi som. Hem de tendir que, al marge de gestionar l'excepcionalitat, les decisions les puguem debatre i decidir democràticament. És saludable per l'espai", ha argumentat.Calvet lidera la cursa pel candidat efectiu dins de JxCat, on es reclama que Puigdemont torni a encapçalar la llista o, si més no, que exerceixi com a cap de cartell. Un altre dels ben situats és Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals.

