30 premis, nous directes i produccions exclusives: una nova festa de la música catalana

Arriba una nova festa de la música catalana. Aquest vespre, a partir de les 21h, l'Auditori de Girona acull la 22a edició dels Premis Enderrock . Al llarg de la nit es lliuraran un total de 30 guardons, 15 de votació popular i 10 atorgats per la crítica –pop-rock, cançó d'autor, urbanes, folk, jazz, clàssica i familiar–, a més de 5 premis especials en les categories d'Honor, a la Trajectòria, Estrella, Xesco Boix i Joan Trayter.Com a mestres de cerimònies, com ja és habitual, els actors Rafel Feixedas i Carles Xuriguera. A part del seu missatge de benvinguda, el tret de sortida de la nit anirà a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda, que homenatjarà Martín Rodríguez de Sangtraït amb una versió d'El vol de l'home ocell. Per sobre de l'escenari també hi passarà Miki Núñez. L'artista terrassenc estarà acompanyat de la jove cantautora Maren.I per si tot això no fos suficient, Enderrock ha anunciat una desena d'actuacions exclusives a la gala, ja sigui perquè es presentaran nous treballs en directe o produccions estrenades expressament per a l'ocasió. Hi actuarà Sopa de Cabra, Blaumut, Gertrudis, Balkan Paradise Orchestra, Meritxell i Judit Neddermann, Koers, PAWN Gang + Lildami, Salvatge Cor + Maria Jaume Martorell i Smoking Souls.Un dels grans eixos temàtics de la gala seran la reivindicació del 2% del pressupost de la Generalitat per Cultura, de manera que la gala s'adhereix a la campanya promoguda pel sector musical i cultural català a través de la Plataforma Actua Cultura. El cartell dels Premis Enderrock, dissenyat per Manuel Cuyàs, expressa aquesta demanda àmpliament recolzada pel sector des de fa anys i que pretén equiparar la despesa pública en Cultura a Catalunya amb els països europeus més avançats.Una altra de les celebracions que lluirà a la gala serà el llançament aquest mes de març del número 300 de la revista musical Enderrock , que s'ha plasmat en una edició especial de 200 pàgines dedicades a quatre dècades de rock amb una antologia fotogràfica de 300 concerts fotografiats per Xavier Mercadé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor