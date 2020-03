Un jutge demana al Suprem que investigui Puigdemont per corrupció quan era alcalde de Girona

Va dir que no m'estava investigant, i la va descartar. Ells sabran per quines raons han decidit esperar a aquest moment. Jo en tinc sospites més sòlides que les seves acusacions. Busquen extradició "com sigui". — Carles Puigdemont (@KRLS) March 5, 2020

El jutjat d'Instrucció 2 de Girona ha demanat a la sala penal del Tribunal Suprem que obri una causa contra Carles Puigdemont per suposats delictes de prevaricació, frau a l'administració i falsedat documental durant la seva etapa com a alcalde de Girona, segons ha informat El Español . El jutge ha elevat al Suprem una exposició raonada afirmant que veu "indicis de criminalitat" contra l'expresident per irregularitats relacionades amb la utilització de fons de l'empresa d'aigües de Girona, Agissa.La investigació va començar l'any 2016 arran d'una querella de la CUP referida a la gestió d'Agissa, una societat mixta participada en un 20% pels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. En l'exposició raonada enviada al Suprem, el jutge parla d'un desviament de fons municipals procedents d'un canon extraordinari per aigua que es va imposar als ciutadans per comprar una col·lecció d'obres d'art valorada en 4,7 milions d'euros. "Es va idear un artifici que va portar a una merma en el patrimoni de l'Ajuntament en una àrea tan sensible com l'aigua", apunta la magistrada.A través de Twitter, Puigdemont ha reaccionat a la informació i ha assegurat que la investigació "busca l'extradició com sigui". L'eurodiputat de JxCat, exiliat a Bèlgica, ha recordat que fa un any van sortir informacions en el mateix sentit i va oferir a la Fiscalia declarar de manera voluntària. "L'intent d'empastifar-me alegrement era clar i jo ho volia tallar d'arrel", ha ressaltat. En aquell moment, es va descartar aquesta declaració es va fer arribar a Puigdemont que no se l'estava investigant. "Ells sabran per quines raons han decidit esperar a aquest moment. Jo en tinc sospites més sòlides que les seves acusacions", ha reblat.

