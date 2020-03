La persona més vella de Catalunya fa 113 anys en una residència d'Olot

Maria Branyas s'ha mostrat ben contenta amb el ram de flors que li han regalat. Foto: ACN.

La residència li ha regalat un ram de flors pel seu aniversari i també han habilitat una habitació del centre, on celebra el dia amb la seva família. Tot, "respectant la seva intimitat", concreta Valdayo, ja que a Branyas "no li agraden els actes amb molta gent".Quan passi el dia assenyalat, la persona més longeva de Catalunya té previst continuar amb la seva rutina, que passa per fer vida majoritàriament a l'habitació, explicant experiències viscudes i parlant de l'actualitat. "Encara t'explica la seva història de vida i les seves idees polítiques", concreta Valdayo. "Continua sent una dona especial i magnífica".Branyas, que va néixer a San Francisco l'any que es va matricular el primer automòbil a Barcelona, va explicar en una entrevista l'agost passat que un dels seus primers records és el de la tornada de la seva família a Barcelona des dels Estats Units en transatlàntic, en temps de la Primera Guerra Mundial. “Amb la guerra, Alemanya estava atacant encara el nord, i no es podia passar pels mars nòrdics, sinó per baix, per Cuba i les Azores”, recordava Branyas. L’últim soldat d’aquesta contesa va morir fa gairebé deu anys, però Branyas encara té la guerra a la memòria: “Jo ja tenia una mica de coneixement”.La població centenària a Catalunya s’ha multiplicat per 14 en les últimes quatre dècades i ha passat de 140 persones el 1981 fins a les 1.950 el 2017, segons les últimes dades publicades per Idescat. Pel que fa a les persones de 105 anys i més, ara són 10 vegades més que fa quatre dècades. Els que actualment encapçalen el rànquing de persones longeves residint a Catalunya són Maria Branyas, amb 113 anys, i Joaquim Illas, amb 110 i 7 mesos.