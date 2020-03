Científics catalans desenvolupen fàrmacs contra el coronavirus

Investigadors d'arreu del món treballen intensament per trobar una cura al coronavirus o, almenys, un medicament que redueixi a la mínima expressió els seus efectes nocius contra el nostre organisme. Aquests estudis científics també s'estan fent a Catalunya i, tal com explica aquest dijous La Vanguardia , avancen a bon ritme. Els primers fàrmacs creats per científics catalans s'assajaran en cultius cel·lulars a l'abril.Darrere d'aquestes investigacions a Catalunya hi ha el Barcelona Supercomputing Center (BSC), l'institut IrisCaixa i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CreSA). Les tres institucions estan en contacte constant amb instituts internacionals per a teixir una col·laboració que permeti accelerar el desenvolupament de medicaments i vacunes.Els científics treballen a partir de tot el que diu sobre el virus el seu genoma, que aporta la informació més precisa. Amb això, l'objectiu és crear un anticòs que impedeixi al Covid-19 entrar a les cèl·lules que vol infectar. El nou coronavirus està format per unes proteïnes que sobresurten de la membrana i fan que sembli una corona -d'aquí ve el nom-. Aquestes proteïnes S s'anomenen Spike i són, precisament, les que permeten al virus ancorar-se a les cèl·lules que ataca. Els investigadors intenten dissenyar anticossos que, precisament, evitin que les proteïnes Spike s'enganxin als receptors cel·lulars.Un cop fetes les proves i seleccionats un o dos anticossos, els que més efectivitat mostrin, es faran tests amb animals. Es farà, concretament, amb ratolins transgènics. Si les proves també són positives, es tastaran en altres animals com el porc o el pollastre, com a pas previ abans de subministrar-los als humans. A partir d'aquí, l'objectiu final serà poder desenvolupar també una vacuna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor