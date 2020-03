Cuixart diu que l'indult és «una falta de respecte al conjunt de la ciutadania»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat aquest dijous que l'amnistia dels "represaliats" per l'1-O és "necessària per avançar" i que l'Estat té l'oportunitat d'assumir que s'ha "equivocat" i "corregir" una presó "injusta". En un article d'opinió en una publicació editada per l'entitat que reclama l'amnistia pels encausats per l'1-O, Cuixart ha convidat l'Estat a "corregir" l'empresonament dels polítics presos en creure que "no hi ha delicte de sedició".Ha argumentat que l'opció de l'indult "és una falta de respecte al conjunt de la ciutadania" perquè "mai no demanarem perdó per defensar drets humans en democràcia". Òmnium reparteix aquest dijous 100.000 exemplars gratuïts sobre l'amnistia a diferents punts del país.Cuixart ha xifrat en 2.500 persones els "represaliats per exercir o reivindicar drets" des de 2017. Ha recordat que a Catalunya hi ha el consens del 80% de la ciutadania catalana que vol la "fi de la repressió i la resolució democràtica del conflicte polític".El president d'Òmnium ha recordat les paraules que va dir durant el judici de l'1-O, "Ho tornarem a fer" i ha assegurat que tornarà a exercir els drets "sempre que calgui". "Si hem entrat a la presó, no és per trobar la manera de sortir-ne, sinó per avançar en la lluita pels drets i les llibertats", ha apuntat."En la conquesta del dret a l'autodeterminació, assumim les conseqüències dels nostres actes des de l'acció noviolenta i amb tota la responsabilitat, com també fa el feminisme o l'ecologisme", ha reivindicat.Com ja ha fet en altres ocasions, Òmnium ha editat una publicació sota el títol 'Amnistia Ara!' que amb diferents articles reclama l'amnistia. Al llarg d'aquest dijous es distribuiran 100.000 exemplars gratuïts en una cinquantena d'estacions de metro, tren i ferrocarril de Barcelona i l'Àrea Metropolitana, i un centenar de punts d'arreu del país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor