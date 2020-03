​Ronaldinho, detingut al Paraguai per entrar al país amb un passaport fals

Ronaldinho Gaúcho ha estat detingut al Paraguai per entrar al país amb un passaport fals, segons informen diversos mitjans sud-americans. L’exfutbolista del Barça i de la selecció brasilera ha estat detingut juntament amb el seu germà Roberto de Assis Moreira.A les xarxes socials ja circula la foto del passaport fals. El cocument mostra correctament el nom del jugador i la data de naixement, però també apunta que és ciutadà de Paraguai, la qual cosa no és veritat.Segons mitjans brasilers, Ronaldinho té confiscat el seu passaport pel govern del Brasil des de novembre de 2018 per un problema amb una empresa seva, que va construir una plataforma sense permís. El govern li va reclamar 2,3 milions de dòl·lars que encara no hauria pagat.Ronaldinho va arribar a Paraguai per fer tasques filantròpiques. En concret, va viatjar per donar suport al projecte d’hospitals ambulants anomenat “Mòbil de salut de les nenes i nens”.Els dos germans estan retinguts en una suite de l’Hotel Yacht i Golf Club de Lambaré i hauran de presentar-se avui davant del ministeri públic.

