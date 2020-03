El PDECat i la Crida s'emplacen a noves reunions la setmana vinent per arribar a un acord

Bonvehí s'ha acostat aquest dimecres a Lledoners per reunir-se amb Jordi Sànchez i Toni Morral, president i secretari general de la Crida

La cadena de reunions que hi ha hagut els dos últims dies a cavall de Brussel·les i Lledoners no ha fructificat en cap acord pel futur de Junts per Catalunya (JxCat). Així ho constaten diverses fonts consultades per, que insisteixen en l'existència d'una dicotomia de difícil resolució: el PDECat manté la necessitat de formar una coalició de cara a les eleccions -especialment si són a la primavera-, mentre que la Crida Nacional per la República és partidària de formar un partit nou, una opció que plana damunt la negociació des de finals de gener . Encara no s'ha trobat el desllorigador.L'aspiració de tots els actors és trobar-lo aviat. "La setmana vinent hi haurà més reunions a Lledoners per tal d'arribar a un acord", assenyalen fonts coneixedores dels contactes, que també insisteixen que "tots els escenaris estan oberts. El president del PDECat, David Bonvehí, s'ha desplaçat aquest dimecres a la presó acompanyat de dos membres del nucli dur de la direcció, Marc Solsona -nou portaveu- i Ferran Bel -secretari d'organització-, segons ha avançat El Nacional "Ens estem donant més temps", assegura un dels coneixedors de les converses, que aquesta setmana han apujat encara més el grau de discreció. Cap dirigent implicat en les negociacions ha fet declaracions públiques durant l'última setmana. "La cita d'avui ha anat prou bé", remarca un dels consultats. Carles Puigdemont, que ahir es va reunir amb Bonvehí, no ha fet cap consideració pública sobre la trobada. En els contactes a Lledoners no hi participen Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, tots ells integrants tant del PDECat com de JxCat i la Crida Nacional per la República.No es descarta que en les properes hores hi hagi reunions de la cúpula del PDECat, a l'estil de la cita de l'executiva de la Crida que es va citar dimarts al vespre. El seu secretari general, Toni Morral, també ha participat en la trobada d'aquest dimecres a Lledoners. És un dels homes de la màxima confiança de Sànchez -el visita setmanalment a la presó- i comparteix grup parlamentari de JxCat amb Solsona i Bel, amb qui ha anat avui a la presó de Sant Joan de Vilatorrada. De moment, això sí, sense acord.Es tracta d'un moment crític en les negociacions entre les dues ànimes principals de l'espai nacionalista. La proximitat de les eleccions, a banda, fa que siguin setmanes decisives. No es descarta el trencament, per bé que dirigents tant de l'entorn de la Crida com del PDECat insisteixen que s'acabarà formant un partit nou. Tot i això, des del partit liderat per Bonvehí també es trasllada la idea, a través de membres de la direcció, que la formació està "preparada" per un trencament. En aquest cas, les mirades es dirigeixen a la consellera Àngels Chacón per si cal fer una candidatura a la Generalitat.El ball de noms és una constant aquests dies, especialment a l'hora de parlar del candidat efectiu a la presidència de la Generalitat en cas que Puigdemont decideixi ser cap de cartell des de Waterloo. En aquest cas, els dos dirigents que lideren la cursa són els consellers Damià Calvet i Jordi Puigneró . Calvet, asseguren els seus partidaris, és el membre del Govern que "més treballa" i "més quilòmetres fa", a banda d'adequar-se al "perfil de gestor", mentre que Puigneró ha anat guanyant opcions amb la seva inclusió a la taula de diàleg i la creixent proximitat amb Puigdemont, certificada a Perpinyà.

